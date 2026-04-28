செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (10:45 IST)

அட்லீ கூட இப்படி ஃபிரேம் வைக்க முடியாது!.. விஜயின் திருச்செந்தூர் கிளிக்!...

vijay
நடிகர் விஜய்க்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் அதை நம்பித்தான் அவர் அரசியலுக்கும் வந்திருக்கிறார். அவரின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டது. எப்போதும் இல்லாத அளவில் தமிழக சட்டசபை வாக்கு எண்ணிக்கை 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. அதற்கு முக்கிய காரணம் விஜய் என்கிறார்கள். ஏனெனில் புதிய வாக்காளர்களும், இளம் வாக்காளர்களும் மிகவும் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களித்ததாக சொல்லப்படுகிறது..

இந்நிலையில்தான் தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று இரவு திடீரென திருச்செந்தூர் புறப்பட்டு சென்றார். சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரை வந்தவர் அங்கிருந்து காரிலிருந்து திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியன் கோவிலுக்கு அதிகாலை 3 மணி அளவில் வந்தார். அப்போதே அங்கு அவரை பார்க்க பெரும் கூட்டம் கூடியிருந்தது. அதன்பின் சாமி தரிசனம் மற்றும் கடற்கரையில் தரிசனம் செய்துவிட்டு அவர் சுமார் 6 மணி அளவில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்..

vijay

கோவிலில் இருந்து வெளியே வந்தபோது விஜய் தனது காரின் மீது ஏறி ரசிகர்களுக்கு கை அசைத்தார். அது தொடர்பான புகைப்படங்களை விஜய் ரசிகர்கள் பகிர்ந்து ‘அட்லி கூட இப்படி ஃபிரேம் வைக்க முடியாது’ என்று சொல்லி சந்தோஷப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் திருச்செந்தூர் கோயிலின் முழு கோபுரமும் பின்புறம் தெரிய விஜய் கையசைக்கும் அந்த புகைப்படம் மிகவும் சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

திருச்செந்தூரில் விஜய்!.. பின்னணியில் அந்த ஜோசியர்?!.. பரபர அப்டேட்!...தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று இரவு திடீரென தனி மூலம் மதுரை சென்று இன்று அதிகாலை 3 மணி அளவில் கார் மூலம் அவர் திருச்செந்தூருக்கு சென்று அங்குள்ள சுப்பிரமணி சாமி கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்திருக்கிறார்.

பொறியாளர் மீது சேறு வீசிய அமைச்சருக்கு 1 மாதம் ஜெயில்.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!மஹாராஷ்டிர மாநில அமைச்சரும் பாஜக தலைவருமான நிதேஷ் ரானேவுக்கு, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய பொறியாளர் மீது சேறு வீசிய வழக்கில் சிந்துதுர்க் நீதிமன்றம் ஒரு மாத சிறைத்தண்டனை விதித்துள்ளது. 2019-ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த இந்த சம்பவத்தின் போது நிதேஷ் ரானே காங்கிரஸில் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இனி வாட்ஸ் அப் செயலியை ஓப்பன் செய்யாமல் பதில் அனுப்பலாம்.. புதிய வசதி...!வாட்ஸ்அப் செயலி தனது ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்காக Notification Bubbles எனும் புதிய வசதியை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. இந்த அம்சம் பயனர்கள் தங்களின் தற்போதைய வேலையை நிறுத்தாமல், திரையில் தோன்றும் மிதக்கும் ஐகான்கள் மூலம் குறுஞ்செய்திகளுக்கு உடனடியாக பதிலளிக்க உதவும்.

விஜய் 45% ஓட்டு வாங்குவார்.. அடித்து சொல்லும் அரசியல் விமர்சகர்கள்..!தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு புதிய மாற்றமாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' வரப்போகும் தேர்தலில் சுமார் 45 சதவீத வாக்குகளை கைப்பற்றும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் முன்வைக்கும் கணிப்பு பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

என் தங்கச்சி பணத்தை கொடுங்க.. இறந்த சகோதரியின் எலும்புக்கூட்டை வங்கிக்கு கொண்டு வந்த நபர்..!ஒடிசா மாநிலம் கியோஞ்சார் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு துயரமான சம்பவம், வங்கி நிர்வாகத்தின் மனிதாபிமானமற்ற போக்கையும், ஏழை மக்களின் அவலநிலையையும் உலகிற்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com