லஞ்சம் வாங்கிய அர்ச்சகர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்த அமைச்சர் ரமேஷ்.. வெறும் மன்னிப்பு கடிதம் எல்லாம் கிடையாது...
திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் ரூ.4000 லஞ்சம் வாங்கிய அர்ச்சகர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
மாண்புமிகு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் 29.05.2026 அன்று திருக்கோயில் வளாகத்தில் ஆய்வு செய்ததில் இத்திருக்கோயிலுக்கு வருகை புரிந்த பக்தர்களிடம் அர்ச்சனை கைங்கர்யம் செய்து வரும் திரு.ஐயப்பன், த.பெ. ஞானமணி என்பவர் தரிசனத்திற்கு முறைகேடாக பணம் பெற்று வந்தது தெரிய வந்தது என்றும், மேற்படி திரு.ஐயப்பன் ஐயர் என்பவரை மாண்புமிகு அமைச்சர் விசாரணை செய்ததில் திரிசுதந்திரர் திரு.ஐயப்பன் ஐயர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார் என்றும் அன்னார் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க பார்வை 1-ல் காணும் குறிப்பின் மூலம் உள்துறை கண்காணிப்பாளரால் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்படி பொருள் குறித்து திரு.ஐயப்பன் ஐயர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு 29.05.2026 தேதிய கடிதத்தில் தாங்கள் எடுக்கும் நடவடிக்கைக்கு கட்டுப்படுவேன் பார்வை 2-ல் காணும் குறிப்பின் மூலம் தெரிவித்துள்ளார்.
இத்திருக்கோயில் நலன் மற்றும் பக்தர்களின் நலன் கருதி, இதற்கு மேல் கைங்கர்யம் செய்திடும் பட்சத்தில், தங்களது செயல்பாடுகள் ஏற்க கூடியதாக இருக்காது என்பதால், உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டியதாக உள்ளது.
எனவே, மேற்படி நிகழ்வு மற்றும் புகார் தொடர்பாக பார்வை 1-ல் காணும் உள்துறை கண்காணிப்பாளர் அறிக்கையின்படியும் பார்வை 3-ல் காணும் தக்கார் தீர்மானத்தின்படியும் திருச்செந்தூர் திரு.ஐயப்பன், த.பெ. ஞானமணி என்பவரை சட்டப்பிரிவு 56(1)-ன் கீழ் இவ்வுத்தரவு தேதி முதல் மறு உத்தரவு வரும் வரை இத்திருக்கோயில் பூஜை கைங்கர்யம் செய்வதற்கு தடை செய்து உத்தரவிடப்படுகிறது.
Edited by Siva