திருச்செந்தூரை தொடர்ந்து அந்த கோவிலுக்கு போகும் விஜய்!.. ஒரு ஆன்மிக பயணமா இருக்கே!...
நடிகராக இருந்து தற்போது அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் இருப்பதால் அதை நம்பியே விஜய் அரசியல் கட்சியும் துவங்கியிருக்கிறார். அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டுயிட்டது.
தமிழகத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறாக இந்த முறை 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது. அதற்கு முக்கிய காரணம் விஜயின் அரசியல் வருகையால் முதல் நிலை வாக்காளர்களும், இளைஞர்கள் பலரும் ஆர்வத்துடன் வந்து தேர்தலில் வாக்களித்திருக்கிறார்கள். அனேகமாக இந்த தேர்தலில் விஜயின் தவெக 25 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளை வாங்கும் என கணிக்கப்படுகிறது..
ஒருபக்கம் சட்டசபை தேர்தல் முடிந்திருக்கும் நிலையில் விஜய் ஆன்மீகப் பயணத்தை துவங்கியிருக்கிறார். திடீரென நேற்று இரவு அவர் தனது நீலாங்கரை வீட்டிலிருந்து கிளம்பி சென்னை விமான நிலையம் வந்தார். அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரை சென்றார். அங்கிருந்து கார் மூலம் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய கோயிலுக்கு சென்று இன்று அதிகாலை அவர் அங்கு சாமி தரிசனம் செய்தார்.
ஏற்கனவே இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகி வருகிறது. வருகிற மே 3ம் தேதி விஜய் மகராஷ்டிராவில் உள்ள சீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்று வழிபடுவதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. முன்னதாக அவர் நடிப்பில் வெளியான கோட் பட ரிலீசின் போதும், தவெக முதல் மாநாடு பணிகளுக்கு இடையிலும் விஜய் சீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.