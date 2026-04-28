செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (11:11 IST)

விஜயால் குழந்தைங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க!. குழந்தைகள் உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் கண்டனம்..

vijay
நடிகர் விஜய் 30 வருடங்களாக சினிமாவில் நடித்ததால் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக குழந்தைகள் கூட விஜயின் தீவிர ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள். 5 முதல் 15 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் கூட விஜய்க்கு ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் விஜய் சினிமாவில் நடனமாடுவதை அப்படி ரசிக்கிறார்கள். விஜய் இப்போது அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார். அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் களம் கண்டது. எப்படியும் 20 சதவீதத்துக்கு மேல் வாக்குகளை விஜய் வாங்குவார் என அழைக்கப்படுகிறது..

விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யும் போது ‘வீட்டில் இருக்கும் குட்டீஸ் தங்களின் பெற்றோர்களிடம் விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களிக்க சொல்லுங்கள்’ என சொல்லியிருந்தார். இது அப்போதே சர்ச்சையை கிளப்பியது. குழந்தைகளை எப்படி விஜய் தூண்டி விடலாம்.. தனக்கு வாக்குகள் வருவதற்காக விஜய் எப்படி குழந்தைகளை பயன்படுத்தலாம்?’ என பலரும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர். ஒருபக்கம், குழந்தைகள் வற்புறுத்தியதால் நிறைய பேர் விஜயின் விசில் சின்னத்திலும் வாக்களித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், விஜய்க்கு தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது. அரசியல் நோக்கங்களுக்காக குழந்தைகளை பகடை காய்களாக பயன்படுத்துவது கண்டத்திற்குரியது. குழந்தைகள் அழுவது, பிடிவாதமாக நடப்பது போன்ற பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார்கள். குழந்தைகள் மூலம் வாக்காளர்களை பாதிப்பது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும், விஜய்க்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்திடமும் குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் புகாரளித்துள்ளது. மேலும் மாநில குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் தாமாக முன்வந்து விசாரிக்கவும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

