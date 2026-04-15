புதன், 15 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Updated : புதன், 15 ஏப்ரல் 2026 (20:50 IST)

6 மணிக்கு மேல ஆட்டோ ஓடாது!.. சென்னை பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்த விஜய்...

தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு செல்லும் தொகுதிகளை விட பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்யும் தொகுதிகள் அதிகமாக இருக்கிறது. முதல்வர் முக ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, சீமான் என அரசியல் தலைவர்கள் பரபரப்பாக தினமும் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கு சென்று தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்து வரும் நிலையில் விஜயோ தொடர்ந்து பிரச்சாரங்களை ரத்து செய்து வருவது பேசும் பொருளாக மாறியிருக்கிறது.

ஒரு நாளைக்கு ஒரு தொகுதிக்கு பிரச்சாரத்திற்கு சென்றால் அடுத்த இரண்டு நாட்கள் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்கிறார் விஜய்.. இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு நேரம் இருப்பதால் விஜய் மிகவும் குறிப்பிட்ட சில தொகுதிகளில் மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்ய முடியும் என தெரிகிறது..

கடலூரில் இரண்டு பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார். தூத்துக்குடியில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் அதை ரத்து செய்தார். சென்னை வில்லிவாக்கம், அண்ணா நக,ர் தி.நகர், சைதாப்பேட்டை போன்ற தொகுதிகளில் அனுமதி கொடுத்திருந்தும் விஜய் பிரச்சாரங்களை ரத்து செய்தார். இந்நிலையில்தான், இன்று தி.நகர், ஆயிரம் விளக்கு, எழும்பூர், புரசைவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்ய அவருக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது..

இதையடுத்து நீலாங்கரையில் உள்ளன வீட்டிலிருந்து பிரச்சார வேன் மூலம் அவர் தி.நகருக்கு வந்தார்.. ஆனால் அங்கு அவர் பேசுவார் எதிர்பார்த்த நிலையில் அவர் பேசவில்லை.. அங்கிருந்து ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்ற தொகுதியான வள்ளுவர் கோடடம் அருகே சென்று அந்த தொகுதி வேட்பாளர் ஜேசி பிரபாகருக்கு வாக்கு சேகரித்தார்..

அதன்பின் எழும்பூர் தொகுதியில் ராஜ்மோகனை ஆதரித்து விஜய் பிரசாரம் செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. விஜயை பார்ப்பதற்காக ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் அங்கு காத்திருந்தனர்.. ஆனால் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்துவிட்டு விஜய் வீடு திரும்பினார்.. 9 மணி வரை அவருக்கு அனுமதி கொடுத்திருந்தும் 6:00 மணிக்கே வீட்டுக்கு கிளம்பிவிட்டார்.. பூந்தமல்லி சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்ததால் விஜய் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது.. பிரச்சாரம் துவங்கியது  முதல் மாலை 6 மணிக்கு மேல் விஜய் எங்கும் பிரச்சாரம் செய்வதில்லை.

விஜய் இப்படி தொடர்ந்து பல தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்வது தவெக தொண்டர்களையும் அந்த தொகுதி வேட்பாளர்களிடமும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.


மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com