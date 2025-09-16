செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (16:14 IST)

தவெக தலைவர் விஜய் சுற்றுப்பயணத்தில் திடீர் மாற்றமா? என்ன காரணம்?

TVK Vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது அரசியல் பயணத்தை மாற்றி அமைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
திருச்சியில் செப்டம்பர் 13 அன்று தனது பிரசாரத்தை தொடங்கிய விஜய், வரும் டிசம்பர் மாதம் வரை தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தார்.
 
முன்னதாக, ஒரு நாளில் மூன்று மாவட்டங்களுக்கு செல்ல விஜய் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், திருச்சியில் அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டபோது எதிர்பாராத வகையில் மக்கள் கூட்டம் திரண்டதால், திட்டமிட்டபடி பிரசாரத்தை மேற்கொள்ள முடியவில்லை. இந்த பெரும் கூட்டத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, அவரது சுற்றுப்பயணத் திட்டத்தில் மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளது.
 
இந்த மாற்றத்தின்படி, ஒரு நாளில் இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு மட்டுமே அவர் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. அவரது தேர்தல் பிரசாரத்திற்கான புதிய அட்டவணை விரைவில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

பாமகவினர் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும்! மேடையில் அறிவுறுத்திய உதயநிதி ஸ்டாலின்!?

பாமகவினர் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும்! மேடையில் அறிவுறுத்திய உதயநிதி ஸ்டாலின்!?பாமகவில் ராமதாஸ் அன்புமணி இடையே பிரச்சினை நிலவி வரும் நிலையில் பாமகவினர் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளது வைரலாகியுள்ளது.

சிவாஜிநகர் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு புனித மேரி என பெயர் மாற்றமா? அமைச்சர் விளக்கம்..!

சிவாஜிநகர் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு புனித மேரி என பெயர் மாற்றமா? அமைச்சர் விளக்கம்..!பெங்களூருவில் உள்ள சிவாஜிநகர் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு 'புனித மேரி'யின் பெயரை வைப்பதற்கான முன்மொழிவு தொடர்பாக எழுந்த சர்ச்சைகளுக்கு, சிவாஜிநகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரிஸ்வான் அர்ஷத் விளக்கமளித்துள்ளார். மெட்ரோ நிலையத்தின் பெயர் மாற்றப்படாது என்று அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

நெல் வயலுக்கு சென்று சுற்றிப்பார்த்த பிரியங்கா காந்தி.. நாட்டுப்புற பாடல்களை பாடி மகிழ்ச்சி..!

நெல் வயலுக்கு சென்று சுற்றிப்பார்த்த பிரியங்கா காந்தி.. நாட்டுப்புற பாடல்களை பாடி மகிழ்ச்சி..!வயநாடு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரியங்கா காந்தி, தனது தொகுதியான வயநாடுக்கு வருகை புரிந்தார். இந்த பயணத்தின்போது அவர் நெல் வயல்களைச் சுற்றிப் பார்த்தார். மேலும் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற விவசாயி செறுவயல் ராமனை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தார். அங்கு சுமார் அறுபது வகையான பாரம்பரிய விதைகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருவதை கண்டறிந்து, அவரது தனித்துவமான இயற்கை விவசாய முறைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.

திடீரென 16,000 வெளிநாட்டவர்களை நாடு கடத்தும் மத்திய அரசு.. என்ன காரணம்?

திடீரென 16,000 வெளிநாட்டவர்களை நாடு கடத்தும் மத்திய அரசு.. என்ன காரணம்?போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனை தொடர்பான குற்றங்களுக்காக இந்தியா முழுவதும் கைது செய்யப்பட்ட சுமார் 16,000 வெளிநாட்டவர்களை நாடு கடத்த மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தயாராகி வருகிறது. இது, போதைப்பொருள் கடத்தல் மீதான மிகப்பெரிய நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.

செல்லாக்காசுகள் அதிமுகவை ஒன்றும் செய்ய முடியாது: யாரை கூறுகிறார் ஆர்பி உதயகுமார்?

செல்லாக்காசுகள் அதிமுகவை ஒன்றும் செய்ய முடியாது: யாரை கூறுகிறார் ஆர்பி உதயகுமார்?அ.தி.மு.க.வின் முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணை தலைவருமான ஆர்.பி. உதயகுமார், அண்மையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது, கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் சிலர் ஏற்படுத்தி வரும் சலசலப்புகள், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அ.தி.மு.க.வுக்கு எந்த பின்னடைவையும் ஏற்படுத்தாது என்று அவர் திட்டவட்டமாக கூறினார்.

