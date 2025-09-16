செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (13:58 IST)

தம்பி வா.. தலைமை தாங்க வா! விஜய்யை அழைத்த அண்ணா! - பரபரப்பை கிளப்பிய AI Video!

anna vijay

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் களமிறங்கும் நிலையில் பேரறிஞர் அண்ணாவுடன் விஜய் இருப்பது போல வெளியாகியுள்ள ஏஐ வீடியோ வைரலாகியுள்ளது.

 

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் போட்டியிடும் நிலையில், விஜய் தற்போது திருச்சி, நாகை என அடுத்தடுத்து பிரச்சார சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். 

 

இந்நிலையில் அண்ணாவின் கொள்கைகளே தங்கள் கொள்கை என கூறிவரும் திமுகவையும், அதிமுகவையும் மிஞ்சி அண்ணாவை சொந்தம் கொண்டாட தொடங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம். தற்போது ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அண்ணாவே விஜய்யை பாராட்டுவது போலவும், தம்பி வா தலைமை தாங்க வா என அழைப்பது போலவும் ஒரு வீடியோவை தயாரித்திருக்கிறார்கள் தவெகவினர்.

 

இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகத் தொடங்கிய நிலையில், அதிமுக, திமுகவினரிடையே அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

அங்க சுத்தி, இங்க சுத்தி, தலைமை செயலகத்திற்கே வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. அதிகாரிகள் பரபரப்பு..!

அங்க சுத்தி, இங்க சுத்தி, தலைமை செயலகத்திற்கே வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. அதிகாரிகள் பரபரப்பு..!கேரளா அரசின் தலைமை செயலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த மிரட்டலை தொடர்ந்து, காவல்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக செயலில் இறங்கி, தலைமைச் செயலக ஊழியர்களை வெளியேற்றி, சோதனையை தொடங்கினர்.

திடீரென வங்கதேச எல்லையில் குவிக்கப்படும் அமெரிக்க ராணுவம்.. இந்தியா அதிர்ச்சி..!

திடீரென வங்கதேச எல்லையில் குவிக்கப்படும் அமெரிக்க ராணுவம்.. இந்தியா அதிர்ச்சி..!வங்காள தேசத்திலுள்ள சிட்டகாங் பகுதியில் அமெரிக்க ராணுவம் குவிக்கப்படுவது இந்தியா மற்றும் மியான்மர் ஆகிய அண்டை நாடுகளில் எச்சரிக்கை உணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கூமாப்பட்டி தங்கபாண்டி சென்ற பேருந்து விபத்து!? மருத்துவமனையில் அனுமதி!

கூமாப்பட்டி தங்கபாண்டி சென்ற பேருந்து விபத்து!? மருத்துவமனையில் அனுமதி!சமீபத்தில் சமூக வலைதளம் மூலமாக பிரபலமான கூமாப்பட்டி தங்கபாண்டி பேருந்து விபத்தில் சிக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈபிஎஸ் டெல்லி சென்ற அதே நாளில் டெல்லி சென்ற சரத்குமார்.. என்ன காரணம்?

ஈபிஎஸ் டெல்லி சென்ற அதே நாளில் டெல்லி சென்ற சரத்குமார்.. என்ன காரணம்?மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்திப்பதற்காக முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லி சென்றுள்ள நிலையில், நடிகர் சரத்குமாரும் டெல்லி சென்று திரும்பியுள்ளார். இந்த அடுத்தடுத்த பயணங்கள் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் கூட்டணி அமைப்பதற்கு பதில் தூக்கில் தொங்கிடலாம்: டிடிவி தினகரன்..!

எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் கூட்டணி அமைப்பதற்கு பதில் தூக்கில் தொங்கிடலாம்: டிடிவி தினகரன்..!அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் கூட்டணி அமைப்பதற்கு பதிலாகத் தூக்கில் தொங்கிவிடலாம் என்று கூறியிருப்பது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

