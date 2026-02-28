அஜித்திடம் இருக்கும் ஒரு குவாலிட்டி விஜயிடம் உண்டா!.. பெலிக்ஸை பொளக்கும் நெட்டிசன்கள்!..
நடிகராக விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கிய இரண்டு வருடங்கள் முடிந்துவிட்ட நிலையில் அவரின் தமிழர் வெற்றிக் கழகம் 2006 சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.. விஜய் பிரபலமான நடிகராக இருந்ததாலும், அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருந்ததாலும் அவர்கள் வாக்குகள் தனக்கு கிடைக்கும் என விஜய் நம்புகிறார்.
தவெக குறைந்தபட்சம் 20 சதவீத வாக்குகளுக்கு மேல் வாங்கும் என கணக்கு போடுகிறார்..
அதனால்தான் இப்போதே தான் முதல்வராகிவிட்டது போல எல்லா அரசியல் மேடைகளிலும் பேசி வருகிறார். ஒருபக்கம் அவரின் மனைவி சங்கீதா அவரிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார்.. அதோடு ஒரு நடிகையோடு விஜய்க்கு தொடர்பிருப்பதாகவும் பேசி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்..
இந்நிலையில் பத்திரிக்கையாளராக இருந்து சில மாதங்களுக்கு முன்பு தவெகவில் இணைந்த பெலிக்ஸ் நேற்று தவெக கூட்டம் ஒன்றில் பேசியபோது ‘தலைவர் விஜய் நினைத்திருந்தால் தனியாக தீவு வாங்கி சந்தோஷமாக வாழ்ந்திருக்க முடியும்.. நடிகராக சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை ஓட்டியிருக்க முடியும்..
ஆனால் அவர் மக்களுக்காக சேவை செய்ய வந்திருக்கிறார்.. பல பெரிய நடிகர்கள் கார் ரேஸுக்கு போகிறார்கள்.. ஆனால், நம் தலைவர் பல பழிகளை தாங்கி மக்களுக்காக வந்திருக்கிறார்’ என்றெல்லாம் பேசினார். கார் ரேஸ் அவர் சொன்னது அஜித்தைத்தான் என சொல்லி தெரியவேண்டியது இல்லை.
இந்நிலையில், நடிகர் அஜித்குமார் தனக்குப் பிடித்த வேலையைச் செய்கிறார். ரசிகர்களின் அறியாமையையும், திரைமோகத்தையும் முதலீடாக வைத்து முதல்வர் நாற்காலியில் அமர ஆசைப்படவில்லை..
ரசிகர்கள் சண்டையைத் தவிர்க்கச் சொல்கிறார். குடும்பத்தைப் பாருங்கள் என்கிறார். தனது ரசிகர்கள் ஒழுங்கீனமானச் செயல்களில் ஈடுபட்டால் அதை கண்டிக்கவும் செய்கிறார். அதனை ஊக்கப்படுத்திப் புளங்காகிதம் அடையவில்லை. அவர் உண்டு.. அவர் வேலை உண்டு என இருக்கிறார்.. நடிகனைத் தலைவனாகப் பார்க்கும் மனநிலைக்கு எதிராக இருக்கிறார். நடிகனை நடிகனாகவே பார்க்கக் சொல்லிக் கொடுக்கிறர். இதில் ஒரு நற்குணமாவது விஜய்யிடம் உண்டா?’ என நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.