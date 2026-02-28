சனி, 28 பிப்ரவரி 2026
  செய்திகள்
  செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 28 பிப்ரவரி 2026 (16:43 IST)

தவெக கதை முடிஞ்சிப் போச்சி!.. திமுக 200 தொகுதிகளில் வெற்றி!.. தமீமுன் அன்சாரி பேட்டி...

vijay stalin
நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கியது முதலே திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசிவந்தார். அதுவும் சமீப காலமாக திமுக ஒரு தீய சக்தி என எல்லா மேடைகளிலும் பேசுகிறார். இது திமுகவினருக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. எனவே, விஜயை அவர்களும் பதிலுக்கு திட்டி வருகிறார்கள்.. ‘கரூரில் அவரைப் பார்க்க வந்த மக்கள் உயிரிழந்த போது கூட அதை பார்க்காமல் அங்கிருந்து ஓடிப்போனவர்தான் விஜய்.. இவருக்கு மற்ற கட்சிகளை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது?’ என அவர்கள் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.

ஒருபக்கம் அதிமுகவை ஊழல் கட்சி.. பாஜகவின் அடிமையாக இருக்கிறது என விஜய் பேச தற்போது அதிமுகவும் விஜயை கடுமையாக விமர்சிக்க துவங்கியிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் விஜயின் மனைவி சங்கீதா விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பித்திருக்கிறார்..

அதோடு விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.. நடிகையோடு விஜய்க்கு தொடர்பு என அவரின் மனைவியே சொன்னது கண்டிப்பாக விஜயின் அரசியல் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும்.. வாக்குகள் கூட குறையும் என சிலர் சொல்கிறார்கள்.. சிலரோ அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்கிறார்கள்..

இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் தமீமுன் அன்சாரி ‘முதல்வர் கடந்த கால வேறுபாடுகளை எல்லாம் மறந்து பெருந்தன்மையாக நடந்து கொள்கிறார்.. திமுக கூட்டணி 200 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும், 34 தொகுதிகளில் கூட எதிர்க்கட்சிகள் வெல்வது கடினம்.. திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என விஜய் சொன்ன கருத்து நேற்று மாலை 5 மணியோடு முடிந்து விட்டது’ என கூறியிருக்கிறார்

பஹ்ரைன், குவைத், UAE பகுதியில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்களை குறிவைத்த ஈரான்.. அதிரடி பதில் தாக்குதல்..!

பஹ்ரைன், குவைத், UAE பகுதியில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்களை குறிவைத்த ஈரான்.. அதிரடி பதில் தாக்குதல்..!மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இன்று ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தின. இஸ்ரேல் இதனை ஒரு 'முன்னெச்சரிக்கை' தாக்குதல் என்று குறிப்பிட்டது.

விஜய்க்கு பொண்டாட்டியா நாங்க இருப்போம்!.. இன்னும் என்னென்ன கேவலத்தை பாக்கணுமோ!..

விஜய்க்கு பொண்டாட்டியா நாங்க இருப்போம்!.. இன்னும் என்னென்ன கேவலத்தை பாக்கணுமோ!..நடிகர் விஜய்க்கு வெறித்தனமான ரசிகர்களும், ரசிகைகளும் இருக்கிறார்கள்..

மத்திய கிழக்கில் போர் மேகங்கள்: ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஏவுகணைத் தாக்குதல்!

மத்திய கிழக்கில் போர் மேகங்கள்: ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஏவுகணைத் தாக்குதல்!ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரானில் உள்ள முக்கிய பகுதிகளைக் குறிவைத்து அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து இன்று காலை ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தின.

ஈரானை தாக்கிய இஸ்ரேல், அமெரிக்கா.. 1000 ஈரானியர்கள் பலி? இஸ்ரேல் மீது ஈரான் பதில் தாக்குதல்!

ஈரானை தாக்கிய இஸ்ரேல், அமெரிக்கா.. 1000 ஈரானியர்கள் பலி? இஸ்ரேல் மீது ஈரான் பதில் தாக்குதல்!மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் போர் பதற்றம் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து ஈரானின் தலைநகர் டெஹ்ரானை குறிவைத்து தொடர் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளன. இந்த தாக்குதலில் ஈரானில் சுமார் 1000 பேர் உயிரிழந்ததாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, ஈரானின் அணுசக்தி கட்டமைப்புகளை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

52 வருட விஸ்வாசம் மாறியது.. ஓபிஎஸ் காரில் திமுக கொடி, ஸ்டாலின் புகைப்படம்.. ஜெயலலிதா புகைப்படம் அகற்றம்

52 வருட விஸ்வாசம் மாறியது.. ஓபிஎஸ் காரில் திமுக கொடி, ஸ்டாலின் புகைப்படம்.. ஜெயலலிதா புகைப்படம் அகற்றம்தமிழக அரசியலில் அரை நூற்றாண்டிற்கும் மேலாக அதிமுகவின் முகமாக அறியப்பட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம், தற்போது தனது அரசியல் பாதையை முழுமையாக மாற்றியுள்ளார்.

