அமெரிக்காவின் முக்கிய பிரமுகர் தவெகவில் இணைகிறாரா? செங்கோட்டையன் சொன்னது என்ன?
ஈரோடு மாநகரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கூட்டம் அன்பு சகோதரர் விஜய் பாலாஜி தலைமையில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது என செங்கோட்டையன் பேட்டியில் தெரிவித்தார். அவர் மேலும் கூறியதாவது;
இந்த கூட்டத்தில் தொண்டர்கள் அமர்ந்திருந்த விதம், ஒரு ராணுவ கட்டுப்பாட்டை பிரதிபலிப்பதாக அமைந்தது. ஈரோடு மாவட்டத்திலுள்ள எட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தவெக மாபெரும் வெற்றி பெறும் என்பதற்கான முன்னோட்டமாகவே இந்த எழுச்சிமிகு கூட்டம் பார்க்கப்படுகிறது.
"2026-ல் கோட்டையில் தேசிய கொடியை ஏற்றி தமிழகத்தை ஆளப்போகும் வெற்றி தளபதி விஜய் தான்" என்ற முழக்கத்துடன் நிர்வாகிகள் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர். திமுகவின் பணபலம் மற்றும் அதிகார பலத்தை தாண்டி, விஜய்யின் 'சிங்கக்குட்டிகள்' போன்ற தொண்டர் படை இந்த மாற்றத்தை உருவாக்கும் என்று செங்கோட்டையன் பேட்டியில் தெரிவித்தார்
மேலும், அதிமுக மற்றும் திமுகவின் முக்கியப் புள்ளிகள் பலரும் விஜய்யுடன் இணைய தயாராக இருப்பதாகவும், குறிப்பாக அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு முக்கிய பிரமுகர் இணைய உள்ளதாகவும் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்
