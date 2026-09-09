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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (12:53 IST)

விஜய் லண்டன் போகிறாரா? இல்லையா?.. நிலவும் குழப்பம்!...

joseph vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (12:55 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றியை பெற்ற ஆட்சியைப் பிடித்தது. ஆட்சியமைக்க மேலும் ஆதரவு தேவைப்பட்டபோது திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லிம் லீக் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தவெகவை ஆதரித்தன. இதன் காரணமாக தற்போது விஜய் முதலமைச்சராகியுள்ளார். ஆதரவு கொடுத்த கட்சிகளில் கம்யூனிஸ்ட்டை தவிர மற்ற கட்சியை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏக்களுக்கு தவெக அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான், செப்டம்பர் 10ம் தேதியான நாளை இரவு தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக லண்டன் செல்கிறார் என்ற செய்தி கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே சமூக வலைதளங்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. நிறைய ஊடகங்களும் இது தொடர்பான செய்திகளை வெளியிட்டு வருகின்றன.

ஐரோப்பிய நாடுகளின் தொழிலதிபர்களை விஜய் சந்தித்து பேசவிருக்கிறார் எனவும் முதல்வராக பதவியேற்ற பின் முதல் முறையாக தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க விஜய் வெளிநாடு பயணம் செல்வதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. நாளை இரவு லண்டன் செல்லும் முதல்வர் விஜய் செப்டம்பர் 16ம் தேதி துபாய் வழியாக சென்னை திரும்புகிறார் எனவும் செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது

அதேநேரம் இந்த தகவல் இதுவரை எந்த அமைச்சரும் உறுதி செய்யவில்லை.. அதேபோல் தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்தும் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி குறிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை
. எனவே, விஜய் லண்டன் செல்வதில் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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