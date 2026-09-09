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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (13:25 IST)

புது சர்க்காரியா கமிஷன் விஜய் மேல வரும்!.. திருமுருகன் காந்தி எச்சரிக்கை!...

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (13:28 IST)
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தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கடந்த திங்கட்கிழமை சட்டசபையில் பேசிய போது சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த பல விஷயங்கள் பற்றி பேசினார். அப்போதைய முதல்வர் கருணாநிதி மற்றும் அவரின் மருமகன் முரசொலி மாறன் ஆகியோர் ஊழல் செய்ததாக விஜய் கூறியிருந்தார்.

இதற்கு திமுக கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. இதுபற்றி பதிலளிக்க உதயநிதி கோரிக்கை வைத்தார். ஆனால், சபாநாயகர் அதை  ற்கவில்லை. எனவே உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர். அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உதயநிதி ‘சர்க்காரியா கமிஷன் என்பது எப்போதோ முடிந்து போன ஒன்று.. புகார் கொடுத்தவரே அது பற்றி எனக்கு தெரியாது என சொல்லிவிட்டார்..

சபையில் இல்லாத உறுப்பினர்கள் பற்றி முதல்வர் விஜய் பேசக்கூடாது.. அதேபோல அமலாக்கத் துறை திமுக மீது சொன்னதெல்லாம் வெறும் குற்றச்சாட்டுகள் தானே தவிர நிரூபிக்கப்படவில்லை’ என்று கூறியிருந்தார்.

இதையடுத்து கடந்து சில நாட்களாகவே சமூக வலைதளங்களில் சர்க்காரியா கமிஷன் பற்றிய பதிவுகளை நிறைய பார்க்க முடிகிறது. இந்நிலையில்தான் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த திருமுருகன் காந்தி ‘புதிய சர்க்காரியா கமிஷன் நாளை விஜய் மீது மத்திய அரசால் ஏவப்படும்.. இது ஊழலை ஒலிக்கும் நோக்கம் கொண்டவை அல்ல.. குறிப்பிட்ட ஒரு மாநில கட்சியை ஒழிக்கும் நோக்கம் கொண்டது. தவெக அந்நிலையை எதிர்கொள்ளும்போது என்ன செய்யும் என சிந்திப்பதும் தயாராகும் கட்சிக்கு நல்லது’ என தெரிவித்திருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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