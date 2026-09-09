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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (17:22 IST)

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை.. முதல்வர் விஜய் உத்தரவு...

rain
Written By: SIVA
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (17:22 IST)
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வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர்  விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற முக்கிய ஆய்வு கூட்டத்தில், மாநிலத்தில் மழைநீர் தேங்கக் கூடிய தாழ்வான பகுதிகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து உடனடி தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
 
குறிப்பாக, தேங்கும் நீரை உடனடியாக வெளியேற்றுவதற்கு தேவையான மின்மோட்டார்கள் மற்றும் இதர உபகரணங்களை முழுமையான தயார் நிலையில் வைத்திருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும், பலத்த காற்றால் சாலைகளில் மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்தால் அவற்றை உடனடியாக அகற்றும் கருவிகள், வெள்ள அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் இருந்து பொதுமக்களை பாதுகாப்பாக மீட்டு வெளியேற்ற படகுகள் போன்றவற்றைத் தயாராக வைத்திருக்க சொல்லப்பட்டுள்ளது. 
 
அதுமட்டுமின்றி, பொதுமக்களுக்காக அமைக்கப்படும் நிவாரண முகாம்களில் தரமான உணவு மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
மழை வருவதற்கு முன்பே தயாராக இருப்பதே பேரிடர் மேலாண்மையின் முதல் வெற்றி" என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில், தவெக அரசு இந்த முன்எச்சரிக்கை பணிகளைத் துரிதமாக மேற்கொண்டு வருவது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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