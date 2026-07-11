தொடர்புடைய செய்திகள்
- இனிமே அரசு விழாக்களில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல்தான்!.. ஒன்றிய அரசு அறிவிப்பு!...
- திராணி இருந்தா நேரில் ஆஜராகணும் மிஸ்டர் க்ளீன்!.. செந்தில் பாலாஜிக்கு தவெக பதிலடி!...
- கரூரில் விஜய் பிரச்சாரம்!.. இடைத்தேர்தலுக்கு தடை விதித்த நீதிமன்றம்!..
- போலீஸ் எச்சரிக்கைவில்லை என விஜய் சொன்னது பொய்!.. திமுக ஐடி விங் பகிர்ந்த வீடியோ!...
- கரூரில் நினைவு சின்னம்!... தாய் மாமன் திட்டம்!.. முதல்வர் விஜய் பேச்சு!...
பிள்ளை பிடிப்பது போல எம்.எல்.ஏக்களை பிடிப்பது களவாணித்தனம்!.. விஜயை திட்டும் டிடிவி!..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று அதிமுக 3ம் இடத்திற்கு சென்றதில் இருந்தே அமமுக கட்சியின் தலைவர் டிடிவி தினகரன் முதல்வர் விஜயையும், தவெகவையும் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்.
குறிப்பாக ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு ஆதரவு தேவைப்பட்ட நிலையில் அமமுக எம்.எல்.ஏவை தவெக கடத்தி விட்டதாக புகார் சொன்னார். மேலும், ஆளுநரை சந்தித்தும் புகார் கொடுத்தார்.
அதன் ன் அந்த எம்எல்ஏ தவெகவுகு ஆதரவு கொடுத்ததால் அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார்.
இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிடிவி தினகரன் ‘ஆறு அதிமுக எம்எல்ஏக்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்ததே களவாணித்தனம்தான். அப்படியென்றால் களவாணி யார்? பிள்ளைக்கு பிடிப்பது போல எம்.எல்.ஏக்கள் பிடிப்பதை விஜய் தவிர்க்க வேண்டும்..
Reels less Work more என முதலமைச்சர் விஜய் மாற வேண்டும்.. ரீல் விடுவதை விட்டுவிட்டு ஆட்சி நிர்வாகத்தில் அவர் கவனம் செலுத்த வேண்டும்’ என கூறியிருக்கிறார்.
குறிப்பாக ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு ஆதரவு தேவைப்பட்ட நிலையில் அமமுக எம்.எல்.ஏவை தவெக கடத்தி விட்டதாக புகார் சொன்னார். மேலும், ஆளுநரை சந்தித்தும் புகார் கொடுத்தார்.
அதன் ன் அந்த எம்எல்ஏ தவெகவுகு ஆதரவு கொடுத்ததால் அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார்.
இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிடிவி தினகரன் ‘ஆறு அதிமுக எம்எல்ஏக்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்ததே களவாணித்தனம்தான். அப்படியென்றால் களவாணி யார்? பிள்ளைக்கு பிடிப்பது போல எம்.எல்.ஏக்கள் பிடிப்பதை விஜய் தவிர்க்க வேண்டும்..
Reels less Work more என முதலமைச்சர் விஜய் மாற வேண்டும்.. ரீல் விடுவதை விட்டுவிட்டு ஆட்சி நிர்வாகத்தில் அவர் கவனம் செலுத்த வேண்டும்’ என கூறியிருக்கிறார்.