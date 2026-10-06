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  4. Truth Behind Private Bus Operators Claims on Vettri Payanam Scheme Impact
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (17:15 IST)

வெற்றி பயண திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளுக்கு பாதிப்பு என்பது உண்மைதானா?

வெற்றிப் பயணம் திட்டம்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (17:15 IST)
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அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தால் தனியார் பேருந்து போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுவிட்டதாக பரப்பப்படும் கருத்துகளில் எவ்வித உண்மையும் இல்லை. தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர் ஒருவர் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள போதிலும், கள நிலவரம் அதற்கு முற்றிலும் மாறாகவே உள்ளது.
 
திருநெல்வேலி போன்ற தென் மாவட்டங்களில் கூட தனியார் மாநகரப் பேருந்துகளில் பொதுமக்கள் வழக்கம் போல் பயணித்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். பல வழித்தடங்களில் அரசுப் பேருந்துகள் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே இயக்கப்படுகின்றன. அப்படியிருக்கையில், தனியார் பேருந்துகளுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக நஷ்டம் ஏற்பட்டுவிட்டதாகக் கூறுவது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்று தெரியவில்லை.
 
உண்மையில், இதுவரை ஈட்டி வந்த அளவுக்குப் பெரிய அளவிலான வருமானத்தைப் பெற முடியவில்லையே என்ற ஏக்கமே இத்தகைய பிரச்சாரங்களுக்குக் காரணம். பேருந்து உரிமையாளர்கள் தங்களது லாப நோக்கத்திற்காக ஓட்டுநர்களை வைத்து இதுபோன்ற வீடியோக்களைப் பேச வைக்கின்றனர்.
 
மக்களுக்கான நலத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் போது சிறிய அளவிலான தாக்கங்கள் இருப்பது இயல்புதான் என்றாலும், அது தனியார் பேருந்து தொழிலையே முடக்கிவிட்டது எனக் கூறுவது அப்பட்டமான பொய். மக்களின் பயன்பாட்டையும் தேவையும் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும்போது, இத்திட்டம் சாமானிய மக்களுக்குப் பெரும் பயனுள்ள ஒன்றாகவே திகழ்கிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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