மெட்ரோ ரயிலில் ஒன்றாக பயணம் செய்யும் மோடி - விஜய்.. பெரும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்...
சென்னையில் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையேயான சேவையை வரும் அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.
இதன் சிறப்பம்சமாக, பூந்தமல்லியில் இருந்து போரூர் வரை முதலமைச்சர் விஜயுடன் இணைந்து பிரதமர் மோடி மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார். தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு பிரதமர் மோடியுடன் விஜய் பங்கேற்கும் முதல் அரசு அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்ச்சி இது என்பதால், அரசியல் மற்றும் நிர்வாக ரீதியாக பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
பூந்தமல்லி - போரூர் இடையே 10 கி.மீ. தொலைவுக்கான பணிகள் நிறைவடைந்து பாதுகாப்பு சான்றிதழும் பெறப்பட்டுள்ள நிலையில், போரூர் - வடபழனி வழித்தட பணிகளும் முழுமை பெற்றுள்ளன.
மெட்ரோ தொடக்கத்திற்கு பிறகு, போரூர் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவிலில் பிரதமர் சிறப்பு வழிபாடு நடத்துகிறார். தொடர்ந்து, சென்னை ஐஐடி-யில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 'மேஸ்ட்ரோ இளையராஜா இசை கற்றல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தை' திறந்து வைக்கிறார். மாலையில் வேலூர் செல்லும் பிரதமர், அங்கு புதிய விமான நிலையம் உட்பட பல்வேறு உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார். பிரதமர் வருகையை முன்னிட்டு சென்னையில் உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.