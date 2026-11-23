ஜெயலலிதாவைப் போன்ற ஆளுமை திரிஷா!.. நெல்லையில் தொடங்கிய இளைய புரட்சித்தலைவி பேரவை!
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் திரிஷா. கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் நடித்து வரும் இவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில், திரிஷாவின் பெயரில் புதிய நற்பணி இயக்கம் தொடங்கப்பட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலியைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு இளைய புரட்சித்தலைவி திரிஷா பேரவை என்ற பெயரில் புதிய நற்பணி இயக்கத்தை ராஜகோபால் என்பவர் தொடங்கியுள்ளார். நெல்லையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேரவையின் பெயர் மற்றும் லோகோவை அவர் வெளியிட்டார்.
அந்த லோகோவில் பச்சை நிறப் புடவை அணிந்து திரிஷா கைகூப்பி வணக்கம் தெரிவிக்கும் புகைப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும் பதவிக்காக அல்ல.. தமிழக மக்களின் உரிமைக்காக என்ற வாசகமும் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த இயக்கத்தைத் தொடங்கிய ராஜகோபால் ஏற்கெனவே மதிமுக மற்றும் பாஜகவில் நிர்வாகியாகப் பணியாற்றியவர். தற்போது எந்த அரசியல் கட்சியிலும் இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவைப் போன்று திரிஷாவுக்கும் சிறந்த ஆளுமை இருப்பதாகத் தெரிவித்தார். ஜெயலலிதாவின் ஆளுமையைத் திரிஷாவிடம் பார்ப்பதால்தான் அவருக்கு இளைய புரட்சித்தலைவி என்ற பட்டத்தை வழங்கியுள்ளதாகவும் கூறினார்.
மேலும், முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் இணைந்து திரிஷாவும் அரசியலில் பயணிக்க வேண்டும் என்பதே தங்களது விருப்பம் என்றும், இந்தப் பேரவை மூலம் பொதுமக்களுக்குப் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளைச் செய்ய உள்ளதாகவும் ராஜகோபால் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையில், நடிகை திரிஷா அரசியலில் களமிறங்கப் போகிறாரா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், இந்தப் பேரவை திரிஷாவின் ஒப்புதலுடன் தொடங்கப்பட்டதா என்பது குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை.
திரிஷா பெயரில் தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்தப் புதிய பேரவை தற்போது சமூக வலைதளங்களிலும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.