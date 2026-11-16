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Written By SIVA SIVA
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (15:47 IST)

த்ரிஷாவுக்கு திருமணம் நடக்குமா? அனிருத் திருமணத்தை கணித்த டேரட் கார்டு ஜோதிடர் ஜெயஸ்ரீ கணிப்பு..

நடிகை த்ரிஷா
Written By: SIVA
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (15:49 IST)
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தமிழ்த் திரையுலகில் பல ஆண்டுகளாக முன்னணி நாயகியாக வலம் வரும் நடிகை த்ரிஷாவின் திருமணம் குறித்து, பிரபல டேரட் கார்டு  ஜோதிடர் ஜெயஸ்ரீ வெளியிட்டுள்ள கணிப்பு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. ஏற்கனவே பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத் காதல் திருமணத்தை பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே துல்லியமாகக் கணித்து புகழ்பெற்றவர் ஜோதிடர் ஜெயஸ்ரீ.
 
அண்மையில் அவர் பங்கேற்ற நேர்காணல் ஒன்றில், நடிகை த்ரிஷாவுக்குத் திருமணம் நடக்குமா என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு தனது டேரட் கார்டுகளை ஆய்வு செய்த ஜெயஸ்ரீ, 'குயின் ஆஃப் ஸ்வார்ட்ஸ்'  எனும் கார்டு வந்துள்ளதால், உற்றார் உறவினர்களை அழைத்து வெகு விமரிசையாக திருமணம் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என கணித்துள்ளார். 
 
2014-ஆம் ஆண்டு நிச்சயதார்த்தம் நின்று போனதிலிருந்து த்ரிஷாவின் திருமணம் குறித்து ரசிகர்கள் தொடர்ந்து எதிர்பார்த்து வரும் நிலையில், இந்த தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இதே நேர்காணலில் நடிகர் சிம்புவின் திருமணம் குறித்து கேட்கப்பட்டபோதும், அது மிகவும் கஷ்டம் என்றும், அவர் ஓடிக்கொண்டேதான் இருப்பார் என்றும் ஜோதிடர் ஜெயஸ்ரீ பதிலளித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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