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  4. TN CM Vijay and Trisha Attend YS Anil Reddy's Daughter's Wedding Reception in Chennai
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (10:47 IST)

முதல்வர் விஜய், த்ரிஷா இணைந்து கலந்து கொண்ட திருமண நிகழ்ச்சி.. போட்டோ வைரல்...

Vijay
Written By: SIVA
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (10:47 IST)
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தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் தவெக தலைவருமான விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷா  ஆகியோர் சென்னையில் நடைபெற்ற பிரபல அரசியல் தலைவர் ஒய்.எஸ். அனில் ரெட்டியின் மகள் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனர். அனில் ரெட்டி, ஆந்திர பிரதேச முன்னாள் முதலமைச்சர் ஒய்.எஸ். ஜெகன் மோகன் ரெட்டியின் உறவினர் ஆவார்.
 
சென்னையிலுள்ள லீலா பேலஸ் ஹோட்டலில் நவம்பர் 5 அன்று நடைபெற்ற இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில், விஜய் பிரவுன் நிற சூட் உடையில் தனது தாயார் சோபா சந்திரசேகருடன் வருகை தந்தார். நடிகை த்ரிஷா இளஞ்சிவப்பு  நிற சேலையில் பங்கேற்றார். இருவரும் மணமக்கள் ஸ்ரேயா மற்றும் உஜ்வல் ஆகியோருக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.
 
விழாவின் போது, ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டியைச் சந்தித்த முதலமைச்சர் விஜய், அவருடன் உரையாடி புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கொண்டார். இந்நிகழ்ச்சியில் தொழிலதிபர் கௌதம் அதானி, பிஆர்எஸ் முதன்மைச் செயலாளர் கே.டி. ராமா ராவ் உள்ளிட்ட பல முன்னணி அரசியல் மற்றும் வணிகப் பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
 
விஜய் மற்றும் த்ரிஷா இணைந்து பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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