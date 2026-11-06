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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (14:21 IST)

ஜெகன் மோகன் ரெட்டி திருமணம்!.. திரிஷா அணிந்திருந்த புடவை விலை தெரியுமா?..

trisha
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (14:23 IST)
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ஆந்திராவின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் இல்லத் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி சமீபத்தில் சென்னையில் நடைபெற்றது. அதில், தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய், நடிகை திரிஷாவுடன் கலந்து கொண்டார்.

அது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி விவாதங்களை ஏற்படுத்தியது. விஜய்யை பிடிக்காதவர்கள் இதை வைத்து அவரை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் இந்த விழாவில் திரிஷா அணிந்து வந்த புடவை பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது. மணப்பெண்ணையும் தாண்டி திரிஷாவின் மீது பலரின் பார்வையும் இருந்ததற்கு அவர் அணிந்துவந்த புடவை முக்கிய காரணம். பவுடர் பிங்க் என சொல்லப்படும் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் முத்துக்கள், மணிகள், கற்கள் பதித்து கைவேலைப்பாட்டுடன் அந்த புடவை தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது.

எப்படியும் அந்த புடவையின் விலை ரூ.80 ஆயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் வரை இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது. புடவைக்கு பொருத்தமாக கழுத்தில் நெக்லஸ் அணிந்து அழகுக்கு மேலும் அழகு கூட்டியிருந்தார் திரிஷா.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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