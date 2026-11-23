திருவண்ணாமலையில் குவிந்த பக்தர்கள்!.. பலத்த சோதனைக்குப் பிறகே கோயிலுக்குள் அனுமதி!
திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவையொட்டி திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்துள்ளனர்.
உலகப் புகழ்பெற்ற திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு தீபத் திருவிழா கடந்த நவம்பர் 15ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழா தொடங்கிய நாள் முதல் தினமும் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் சுவாமி வீதியுலா உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால் திருவண்ணாமலைக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை முதலே ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அண்ணாமலையார் கோயிலின் ராஜகோபுரம் முன்பு திரண்டனர். நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்ய ஆர்வம் காட்டினர்.
காலை 5 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்ட நிலையில், காலை 5.30 மணி முதல் தீவிர பாதுகாப்புச் சோதனைக்குப் பிறகே பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
பக்தர்கள் அதிகளவில் திரண்டுள்ளதால் கோயில் வளாகம் மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்க பக்தர்கள் வரிசையாக அனுப்பப்பட்டு வருகின்றனர்.
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மகா தீபத்தை தரிசிக்கவும் ஏராளமான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருவார்கள் என்பதால், வரும் நாட்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.