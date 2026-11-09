தீபாவளியன்று 8 பேர் கொலை! - கொலைநகரமாக மாறுகிறதா தமிழகம்?..
கடந்த சில மாதங்களாகவே தமிழகத்தில் தொடர்ந்து கொலைகள் நடக்கிறது.. குறிப்பாக ரவுடிகள் பழிவாங்கல் காரணமாக வெட்டிக் கொல்லப்படுகிறார்கள். இளைஞர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள். இதை திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில்தான், தீபாவளியான நேற்று மட்டும் தமிழகத்தில் 8 கொலைகள் நடந்துள்ளது. கடலூரில் ரவுடி பிருத்திவிராஜ், தேனியில் போலீஸ் அதிகாரி செந்தில்குமார், சமயபுரத்தில் ராகுல் மற்றும் விஷால், மானாமதுரையில் ரவுடி விக்னேஷ், திருவள்ளுவரில் இளம்பெண் மேகலா, திருச்சி புறத்தாக்குடியில் ஐடி ஊழியர் கிறிஸ்டோபர், கல்லல் அருகே ரவுடி நவீன் ஆகியோர் ஒரே நாளில் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இப்படி தமிழகத்தில் தொடர் கொலைகள் நடைபெற்று வருவது பொதுமக்களிடம் பீதியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இப்படி தமிழகத்தில் தொடர் கொலைகள் நடைபெற்று வருவது பொதுமக்களிடம் பீதியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.