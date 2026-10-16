ரேஷன் கடையில் இரு மடங்கு அரிசி, பருப்பு தரப்படுகிறதா? தமிழக அரசு அதிரடி திட்டம்...
தமிழகத்தில் அரிசி, சர்க்கரை மற்றும் துவரம் பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ள நிலையில், பொதுமக்களின் சுமையை குறைக்க தமிழக அரசு ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. வரவிருக்கும் நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கான ரேஷன் பொருட்களை முன்கூட்டியே அக்டோபர் மாத இறுதியில் இருந்தே வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
தென்மேற்கு பருவமழை குறைந்ததால் பல்வேறு மாநிலங்களில் உணவு தானிய உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு, வெளிச்சந்தையில் அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகளின் விலை கிலோவுக்கு 20 ரூபாய்க்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது. இது சாமானிய மக்களுக்குப் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சூழலில், அடுத்த மாதம் தீபாவளி பண்டிகையும் வரவுள்ளதால் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வெளிச்சந்தையில் விலை உயர்வு காரணமாக, வழக்கமாக ரேஷன் அரிசி வாங்காத குடும்ப அட்டைதாரர்கள் கூட தற்போது ரேஷன் கடைகளை நாடத் தொடங்கியுள்ளனர். இதன் காரணமாக ரேஷன் அரிசிக்கான தேவையும் மவுசும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. முதல்வருடன் நடத்தப்படும் ஆலோசனைக்குப் பிறகு இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.