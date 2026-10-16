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  4. Tamil Nadu Issues 7-Day Heavy Rain Alert: Disaster Management Authority Directs Districts to Stay Prepared
Written By SIVA SIVA

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு கனமழை.. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..

மழை எச்சரிக்கை
Written By: SIVA
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (12:30 IST)
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தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இதனையொட்டி, தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் அதிரடி எச்சரிக்கை கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.
 
இதன் அடிப்படையில், அக்டோபர் 14 முதல் அக்டோபர் 20 வரையிலான நாட்களில் டெல்டா மாவட்டங்களான மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மற்றும் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மிக கனமழையானது 120 மி.மீ முதல் 200 மி.மீ வரை பதிவாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இதனை எதிர்கொள்ளும் வகையில், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அனைவரும் பேரிடர் கையாளுதலுக்கான நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை  பின்பற்றி, மாவட்ட நிர்வாகத்தை முழுமையான தயார் நிலையில் வைத்திருக்கவும், எவ்வித அசம்பாவிதங்களையும் தடுத்து மக்களைப் பாதுகாக்கத் தீவிர முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையர் ஏ.சிவஞானம் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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