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தலைமறைவான செந்தில் பாலாஜி!. தேடுதல் வேட்டையில் காவல்துறை!.. அடுத்து என்ன?...
தவெக ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக எம்.,எல்.ஏக்களிடம் பல கோடிகள் பேரம் பேசப்பட்ட விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிது. ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ இளையராஜாவிடம் சிலர் ரூ.35 கோடி பேரம் பேசியதால் அவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்..
இது தொடர்பாக திருநாவுக்கரசு என்பவர் உள்ளிட்ட 9 பேரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். கைதானவர்கள் அனைவரும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவர்களின் சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோர் சொன்னதின் பேரில்தான் தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் பேசியதாக பரபரப்பு வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்கள்..
இதையடுத்து, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் இருவரும் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என திருவல்லிக்கேணி போலீசார் சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறார்கள். ஜூலை 6ம் தேதியான நேற்று காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஆனால் நேற்று அவர்கள் ஆஜராகவில்லை..
இதையடுத்து, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து தமிழக போலீசார் ஆலோசனை செய்து வருகிறார்கள். ஏற்கனவே அவர்கள் இருவரும் வெளிநாடு தப்பி செல்ல விடாமல் தடுப்பதற்காக அனைத்து விமானங்களிலும் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனேகமாக அவர்களை தேடும் பணியை தீவிர படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு பக்கம் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமாருக்கு மீண்டும் சம்மன் அனுப்பவும் போலீசார் திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது..
இது தொடர்பாக திருநாவுக்கரசு என்பவர் உள்ளிட்ட 9 பேரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். கைதானவர்கள் அனைவரும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவர்களின் சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோர் சொன்னதின் பேரில்தான் தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் பேசியதாக பரபரப்பு வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்கள்..
இதையடுத்து, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் இருவரும் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என திருவல்லிக்கேணி போலீசார் சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறார்கள். ஜூலை 6ம் தேதியான நேற்று காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஆனால் நேற்று அவர்கள் ஆஜராகவில்லை..
திமுக அவதூறு பரப்பினால் கடும் பதிலடி கொடுப்போம்: அமைச்சர் வன்னியரசு
தமிழக அமைச்சரவையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இணைந்துள்ள நிலையில், திமுக தொடர்ந்து விசிக மீது அவதூறு பரப்புவதாகத் தவெக அரசின் தற்போதைய அமைச்சரான வன்னிய அரசு கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். திமுக அவதூறு பரப்பினால் அதற்குரிய பதிலடியை தவெக-விசிக கூட்டணி அரசு கொடுக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறது ரூ.1000 கோடி முதலீடு.. முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்...
தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. உலக புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய நிறுவனமான ‘ஹிட்டாச்சி’ தமிழகத்தில் மேலும் 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.
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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் யார் யார்? சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள நபர்கள் யார் யார், ஆக்கிரமிப்பின் அளவு எவ்வளவு என்பது குறித்த விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. கோவிலின் சொத்துக்களை மீட்கவும், கோவிலை புனரமைத்து விரைவாக குடமுழுக்கு நடத்தவும் கோரி தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கின் விசாரணையின் போது இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.