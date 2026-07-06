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லுக் அவுட் நோட்டீஸை எதிர்த்து செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் நீதிமன்றத்தில் மனு: விசாரணை ஒத்திவைப்பு!
அமலாக்கத்துறை பிறப்பித்துள்ள லுக் அவுட் நோட்டீஸை எதிர்த்து, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மனுவின் மீதான விசாரணையை உயர் நீதிமன்றம் மூன்று வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அரசு வேலை வாங்கி தருவதாகக் கூறி பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், அசோக் குமார் கடந்த பல மாதங்களாக பொதுவெளியில் தோன்றாமல் தலைமறைவாக உள்ளார். இந்நிலையில், அசோக் குமார் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் சென்றுவிடக் கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில், இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களுக்கும் புலனாய்வு அமைப்புகள் மூலம் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.
தற்போது இந்த லுக் அவுட் நோட்டீஸை ரத்து செய்யக் கோரி அசோக் குமார் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் அவசர மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. பல மாதங்களாகப் பிடிபடாமல் இருக்கும் அசோக் குமாரின் இந்த திடீர் சட்ட நகர்வு அரசியல் மற்றும் சட்ட வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது. அடுத்த சில வாரங்களில் நீதிமன்றம் எடுக்கப்போகும் முடிவு இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட நகர்வைத் தீர்மானிக்கும்.
Edited by Siva
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லுக் அவுட் நோட்டீஸை எதிர்த்து செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் நீதிமன்றத்தில் மனு: விசாரணை ஒத்திவைப்பு!
பதிவுத்துறை வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்: 215 சார்பதிவாளர்களுக்கு வெளிப்படையான பணியிட மாறுதல்!
விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக்கழக அரசு பதவியேற்ற குறுகிய காலத்திற்குள்ளேயே, பதிவுத்துறை வரலாற்றில் முதல்முறையாக முற்றிலும் நேர்மையான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் பணியிட மாறுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகச் சார்பதிவாளர் சங்கம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கை தவெக அரசின் நேர்மைக்கும், புதிய நிர்வாக வழிகாட்டுதலுக்கும் சான்றாக அமைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.