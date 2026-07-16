120-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய விஞ்ஞானிகள் ராஜினாமா.. என்ன நடக்கின்றது இஸ்ரோவில்?
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோவிலிருந்து குறுகிய காலத்திற்குள் 120-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய விஞ்ஞானிகள் வெளியேறியுள்ளது விண்வெளி துறையில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வெளியேறியவர்களில் LVM-3, SpaDeX திட்ட இயக்குநர்கள் மற்றும் சந்திரயான்-3 திட்டத்தின் முக்கியப் பிரிவு மேலாளர்கள் அடங்குவர். ககன்யான் போன்ற இந்தியாவின் லட்சிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படவுள்ள நிலையில், இந்த வெளியேற்றம் மத்திய அரசுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விண்வெளி துறையில் தனியார் பங்களிப்பை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வரும் நிலையில், அனுபவம் வாய்ந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு தனியார் நிறுவனங்களில் அதிக வரவேற்பு கிடைக்கிறது. பலர் அங்கு நல்ல பொறுப்புகளில் இணைந்து வருகின்றனர். அண்மையில் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் எஸ். சோமநாத் அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவில் பார்வையாளராக இணைந்தது இதற்கு ஒரு சான்றாகும்.
இப்பணியாளர் பற்றாக்குறையை தடுக்க, மத்திய விண்வெளித் துறை ஜூலை 14 அன்று புதிய சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது. அதன்படி, ககன்யான் உள்ளிட்ட முக்கிய திட்டங்களில் உள்ள 'குரூப் ஏ' பணியாளர்களின் விருப்ப ஓய்வு மற்றும் ராஜிநாமா கோரிக்கைகள் இனி வழக்கம்போல எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.
விஞ்ஞானிகள்/பொறியாளர்கள்-எஸ்ஜி மற்றும் அதற்குக் கீழான பணியாளர்களின் விலகல் கோரிக்கைகளை, இறுதி முடிவுக்காக துறைத்தலைவர்களின் பரிந்துரையுடன் மத்திய விண்வெளித் துறைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என விதிகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன.
Edited by Siva
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120-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய விஞ்ஞானிகள் ராஜினாமா.. என்ன நடக்கின்றது இஸ்ரோவில்?
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோவிலிருந்து குறுகிய காலத்திற்குள் 120-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய விஞ்ஞானிகள் வெளியேறியுள்ளது விண்வெளி துறையில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வெளியேறியவர்களில் LVM-3, SpaDeX திட்ட இயக்குநர்கள் மற்றும் சந்திரயான்-3 திட்டத்தின் முக்கியப் பிரிவு மேலாளர்கள் அடங்குவர். ககன்யான் போன்ற இந்தியாவின் லட்சிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படவுள்ள நிலையில், இந்த வெளியேற்றம் மத்திய அரசுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.