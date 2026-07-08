தொடர்புடைய செய்திகள்
- பால் விலை உயர்கிறது!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!.. முகவர்கள் கண்டனம்..
- ட்ரோல் பண்றாங்க!.. இனிமே இதுதான்!. அமைச்சர்களுக்கு விஜய் போட்ட ஆர்டர்!..
- அரசு மருத்துவமனையில் செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலம் இரட்டை குழந்தைகள் பிறப்பு: ஒரு பைசா செலவில்லாமல் குழந்தை பெற்ற பெண்..
- கோர்ட்டில் கேஸ் போட்ட திமுக!.. விஜய் கரூருக்கு போக முடியுமா?.. இன்னைக்கு தெரியும்..
- 35 வருஷம் உழைப்பு வீணாப்போச்சி!.. நொந்துபோய் பேசிய திருமாவளவன்!...
திடீரென அரசு மருத்துவமனைக்கு விசிட் அடித்த முதல்வர் விஜய்!. வைரல் போட்டோ...
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று திடீரென எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு திடீரென விசிட் அடித்தார். அவருடன் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் மற்றும் உயர் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவத் துணை கண்காணிப்பாளர்கள் என பலரும் உடன் இருந்தனர்.
அப்போது அங்கே பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த சில பெண்களிடமும் அவர் உரையாடினார். அவர்களுக்கான வசதிகள் எப்படி இருக்கிறது? குறைகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா? என கேட்டறிந்தார். மருத்துவமனையில் பல பிரிவுகளுக்கும் சென்ற முதல்வர் விஜய் அங்கிருந்து தலைமை மகப்பேறு மருத்துவர்கள் மற்றும் நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்..
பொது மக்களுக்கு தரமான மருத்துவம், பாதுகாப்பு மற்றும் விரைவான மருத்துவ சேவைகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என அங்கிருந்த மருத்துவர்களிடமும், அமைச்சர் அருண்ராஜிடமும் முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தினார். இதை தொடர்பான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அப்போது அங்கே பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த சில பெண்களிடமும் அவர் உரையாடினார். அவர்களுக்கான வசதிகள் எப்படி இருக்கிறது? குறைகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா? என கேட்டறிந்தார். மருத்துவமனையில் பல பிரிவுகளுக்கும் சென்ற முதல்வர் விஜய் அங்கிருந்து தலைமை மகப்பேறு மருத்துவர்கள் மற்றும் நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்..
பொது மக்களுக்கு தரமான மருத்துவம், பாதுகாப்பு மற்றும் விரைவான மருத்துவ சேவைகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என அங்கிருந்த மருத்துவர்களிடமும், அமைச்சர் அருண்ராஜிடமும் முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தினார். இதை தொடர்பான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
திடீரென அரசு மருத்துவமனைக்கு விசிட் அடித்த முதல்வர் விஜய்!. வைரல் போட்டோ...
செந்தில் பாலாஜி, அசோக் குமாருக்கு முன் ஜாமீன்!.. தவெகவுக்கு பின்னடைவு!...
தனியார் மருத்துவமனையில் தவறான சிகிச்சை: சிறுவனின் ஆணுறுப்பு அகற்றம், மருத்துவர்களின் ஆடியோவால் பரபரப்பு
சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில், சிறுவன் ஒருவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட தவறான சிகிச்சை காரணமாக அவனது ஆணுறுப்பை அகற்ற வேண்டிய கொடூர நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவத்தால் ஆத்திரமடைந்த சிறுவனின் பெற்றோரும் உறவினர்களும் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்களை உடனடியாகக் கைது செய்யக் கோரி மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டுப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.