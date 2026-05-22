  த‌மிழக‌ம்
  tn congress warning a raja for his comment
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (18:44 IST)

திருந்துங்க.. இல்லனா தூக்கி எறிஞ்சிடுவாங்க!.. ஆ.ராசாவுக்கு காங்கிரஸ் பதிலடி...

Publish: Fri, 22 May 2026 (18:44 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (18:48 IST)
திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு தமிழக வெற்றிக் கழகம் தற்போது தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததற்கு அந்த கட்சிகள் சொன்ன முக்கிய காரணம் ‘ஜனாதிபதி ஆட்சி மூலம் பாஜக உள்ளே வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த முடிவை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம்’ என கூறியிருந்தனர். அதை அவர்களின் கூட்டணி கட்சித் தலைவரான மு.க ஸ்டாலினும் ஏற்றுக்கொண்டார்.. அவரிடம் கூறிவிட்டுதான் கூட்டணி கட்சிகள் இந்த முடிவையும் எடுத்ததாக செய்தியாளர்களிடம் கூறினர்.

இதில் காங்கிரஸ் மட்டும் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டது. இந்நிலையில், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தவெக அமைச்சரவையில் பங்கேற்பது உறுதியானதும் திமுகவினர் விசிகவை கடுமையாக விமர்சிக்கத் தொடங்கினார். அதிலும் ஒரு பெண்ணுடனான உறவோடு தொடர்பு படுத்தி திமுக எம்பி மற்றும் திமுக துணை பொது செயலாளர் ஆ.ராசா சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்ட கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து அந்த பதிவி ஆ.ராசா நீக்கிவிட்டார். இந்நிலையில் இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ள தமிழக காங்கிரஸ் ‘கூட்டணி கட்சிகள் நமது அடிமை என்ற உங்கள் ஆதிக்க மனப்பான்மையை ஏழு பட்டியல் இனத்தவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுத்து முதலமைச்சர் விஜய் தகர்த்திருக்கிறார்.. செய்த தவறுகளை திருத்திக் கொள்ள பாருங்கள்.. மீண்டும் தவறு செய்தால் மக்கள் மன்றத்திலிருந்து முற்றிலுமாக தூக்கி எறியப்படுவீர்கள்’ என தெரிவித்திருக்கிறது..

தமிழக அரசியல்வாதிகள் ஊழலில் கொழுத்தவர்கள்.. ஊழலை ஒழிக்கவே முடியாது..

தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள திரு. சீ. ரமேஷ் அவர்கள் இன்று தனது முதல் அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார். சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், துறையின் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டின் பின்னலாடை நகரமான திருப்பூரின் முன்னணி ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில், புதிய தவெக அரசு எடுத்துள்ள ஊழலற்ற அதிரடி நடவடிக்கைகள் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. கடந்த காலங்களில் திருப்பூரை சேர்ந்த பல தொழில் அதிபர்கள் தங்களின் நிறுவனங்களுக்காக 'சோலார் மின் உற்பத்தித் திட்டங்களை' அமைக்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.

தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.. சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் விஜய் மாறியிருக்கிறார்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.