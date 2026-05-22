திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுகிறதா விசிக?!.. திருமா ஆலோசனை!...
கடந்த பல வருடங்களாகவே விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகள் திமுக கூட்டணியில் நீடித்து வருகிறது. ஆனால் வாக்குகளுக்கு அந்த கட்சிகளை பயன்படுத்திக் கொண்ட திமுக ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் அவர்களுக்கு எந்த பங்கும் கொடுப்பதில்லை. அதாவது, திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமே அமைச்சர்களாக இருப்பார்கள். இதை ஒரு கொள்கையாகவே திமுக வைத்திருக்கிறது.
அதனால்தான், நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்குவேண்டும் என காங்கிரஸ் கேட்டபோது அதை திமுக ஏற்கவில்லை. ஆனாலும், திமுக கூட்டணியில் அனைத்து கட்சிகளும் தொடர்ந்தன. ஆனால் தேர்தலில் அதிக தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற தவெக ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவைப்பட்டபோது திமுக கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தது. அதன்பின் கம்யூனிஸ்ட், விசிக, முஸ்லீம் லீக் போன்ற அனைத்து கட்சிகளும் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தன. அதன் காரணமாகவே தற்போது தமிழகத்தில் முதல்முறையாக கூட்டணி ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது..
காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் நேற்று அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்ட நிலையில் இன்று விசிக எம்.எல்.ஏ வன்னியரசு மற்றும் இந்தியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி எம்.எல்.ஏ ஷாஜகான் ஆகிய இருவரும் இன்று அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இதையடுத்து திமுகவிடன் விசிகவை கடுமையாக விமர்சிக்க துவங்கிவிட்டனர்.
குறிப்பாக திமுக எம்.பி ஆர். ராசா போட்ட பதிவு விசிகவுக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தவெக கூட்டணியில் இணைவீர்களா? என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு 2 நாட்களில் இது பற்றி விரிவாக பேசுவேன் என பதில் சொல்லியிருக்கிறார். எனவே, விரைவில் விசிக திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சமீபத்தில் சென்னை ராயபுரம் பகுதியில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்தில் இளம்பெண் ஒருவர் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் மகளிர் அமைப்பை சேர்ந்தவர்களுடன் நுழைந்து தன்னை 8 வருடங்களாக காதலித்து வந்த மணமகன் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டு மற்றொரு பெண்ணை திருமணம் செய்கிறார் எனக்கூறி ஆர்ப்பாட்டம் செய்த வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலனாது.