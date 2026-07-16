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தவறு செய்தால் அமைச்சர் பதவி பறிபோகும்: அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் எச்சரிக்கை!
தமிழகத்தில் ஊழலற்ற, நேர்மையான நிர்வாகத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதில் புதிய முதலமைச்சர் விஜய் தீவிரமாக உள்ளார். இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அவர் அமைச்சர்களுக்கு விடுத்துள்ள நேரடி எச்சரிக்கை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வர் விஜய், "தற்போது நடக்கும் நமது அரசு முற்றிலும் ஊழலற்ற அரசாக இருக்க வேண்டும். அமைச்சர்கள் யாரேனும் தவறு செய்தாலோ அல்லது தவறுக்கு துணையாக இருந்தது தெரியவந்தாலோ, யோசிக்காமல் உடனடியாக அமைச்சர் பதவி பறிக்கப்படும்" என்று கறாராக கூறியுள்ளார். தவறு செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை பாயும் என்பதை அவர் திட்டவட்டமாக உணர்த்தியுள்ளார்.
மேலும், சமீபகாலமாகச் சில அமைச்சர்களும் கட்சித் தலைவர்களும் அரசுப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு திடீர் ஆய்வு என்ற பெயரில் சென்று, அதனை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் 'ரீல்ஸ்' போட்டு விளம்பரம் தேடிக் கொள்வதை கவனித்த முதல்வர், அதற்கு தனது கடுமையான அதிருப்தியைத் தெரிவித்துள்ளார்.
தேவையில்லாமல் பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு சென்று ஆய்வு என்ற பெயரில் இடையூறு செய்ய வேண்டாம் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். முதல்வரின் இந்த அதிரடி டோஸால் அமைச்சர்கள் பெரும் அதிர்ச்சியிலும் எச்சரிக்கையுடனும் உள்ளனர்.
Edited by Siva
தவறு செய்தால் அமைச்சர் பதவி பறிபோகும்: அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் எச்சரிக்கை!
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