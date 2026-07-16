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ரிலீஸ் தேதியை மாற்றிய புரட்யூசர்!.. வெளிநாட்டு ரிலீஸில் சிக்கல்!...
நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையில் அவர் கடைசியாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை கடந்த ஜனவரி மாதம் பொங்கலுக்கு வெளியிட திட்டமிட்டனர். ஆனால் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் அப்போது வெளியாகவில்லை..
ஆறு மாதங்களுக்கு பின் தற்போது படத்திற்கு A சான்றிதழ் கிடைத்திருக்கிறது. எனவே வருகிற 23ம் தேதி படம் ரிலீஸ் என அறிவித்திருக்கிறார்கள். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பே இந்த படம் 24ம் தேதிதான் ரிலீஸ் என செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது.
இதை நம்பி பல வெளிநாடுகளில் 24ம் தேதி என வைத்து முன்பதிவை தொடங்கி விட்டனர். அதோடு வேறு சில படங்களை 23ம் தேதி வரை அவர்கள் புக் செய்து வைத்திருந்தனர். தற்போது ரிலீஸ் தேதி மாறிவிட்டதால் சிக்கல் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது
. ஒரு பக்கம் விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் 23ம் தேதி வெளி வருவதால் ஜிவி பிரகாஷின் Immortal உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி சென்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..
ஆறு மாதங்களுக்கு பின் தற்போது படத்திற்கு A சான்றிதழ் கிடைத்திருக்கிறது. எனவே வருகிற 23ம் தேதி படம் ரிலீஸ் என அறிவித்திருக்கிறார்கள். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பே இந்த படம் 24ம் தேதிதான் ரிலீஸ் என செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது.
இதை நம்பி பல வெளிநாடுகளில் 24ம் தேதி என வைத்து முன்பதிவை தொடங்கி விட்டனர். அதோடு வேறு சில படங்களை 23ம் தேதி வரை அவர்கள் புக் செய்து வைத்திருந்தனர். தற்போது ரிலீஸ் தேதி மாறிவிட்டதால் சிக்கல் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது
. ஒரு பக்கம் விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் 23ம் தேதி வெளி வருவதால் ஜிவி பிரகாஷின் Immortal உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி சென்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..