தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது.. திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் தயவில் தான் ஆட்சி நடக்கிறது: முக ஸ்டாலின்
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகள் நீடிக்காது என்றும், அது திமுகவின் தயவில் இயங்குகிறது என்றும் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறிய கருத்து அரசியல் களத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விசிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகள் என்று சுட்டிக்காட்டிய ஸ்டாலின், அந்த கட்சிகளின் தயவில் தான் தவெக ஆட்சி அமைத்துள்ளது என்று கூறினார். ஆனால் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஐந்து இடங்களைப் பற்றி மட்டும் ஏன் மௌனம் காத்தார் என்ற கேள்வி நெட்டிசன்கள் மத்தியில் வலுவாக எழுந்துள்ளது.
இந்த மௌனம், காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் திமுகவிற்கும் இடையே நிலவும் விரிசலை வெளிப்படுத்துவதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர். ஆட்சி நிலையற்றது எனக்கூறி தவெகவை மிரட்டும் தொணியில் ஸ்டாலின் பேசினாலும், தனது கூட்டணிக்குள் இருக்கும் முரண்பாடுகளை அவர் கவனிக்கத் தவறிவிட்டார் என்பதே உண்மை.
தவெக தலைமையிலான அரசு, மக்கள் அளித்த தெளிவான தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது. அதில் எந்தவிதமான வெளிக்கட்சிகளின் தயவும் இல்லை என்பதை அமைச்சர்கள் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
மேலும் கூட்டணி என்பது தேர்தல் வரை மட்டும் தான், தேர்தல் முடிந்தவுடன் கூட்டணியும் முடிந்துவிடும் என்பது தான் இயல்பு, இதை முன்னாள் முதல்வருக்கு யாராவது புரிய வையுங்கள் என்றும் நெட்டிசன்கள் கூறி வருகின்றனர்.
Edited by Siva
தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை தூண்டிய நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் விஜயின் பதவியேற்பு விழாவில் மு.க. அழகிரியின் மகள் கயல்விழி கலந்துகொண்டது அமைந்துள்ளது. கலைஞரின் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவர் இந்த விழாவில் பங்கேற்றது, கோட்டை முதல் டெல்லி வரை பல்வேறு அரசியல் கணக்குகளை மாற்றி அமைத்துள்ளது. விரைவில் கயல்விழி தவெகவில் இணைவார் என்ற தகவல் பரவி வரும் நிலையில், இது மதுரை அரசியலில் மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் 100 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட் விற்பனையில் சுமார் 25 லட்சம் ரூபாய் மோசடி நடைபெற்றிருப்பது பக்தர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அலுவலக உதவியாளர் கட்டுக்கட்டாக பணத்தைப் பதுக்கி வைத்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், இந்த முறைகேட்டில் அவருக்கு மட்டுமே தொடர்பிருப்பதாக கூறப்படுவதை மக்கள் நம்ப மறுக்கின்றனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் குறித்த செய்திகள், பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பசியைப் போக்க உருவாக்கப்பட்ட இந்த உணவகத்தில், சில தனிநபர்களின் சுயலாபத்திற்காக மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெறுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.