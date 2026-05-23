தொடர்புடைய செய்திகள்
- இருமொழிக் கொள்கை தான் த.வெ.க-வின் கொள்கை: புதிய கல்வித் திட்டம் குறித்து ராஜ்மோகன் பேட்டி!
- பரந்தூர், மணல் கொள்ளை, கொள்கை எதிரி, என்.எல்.சி உள்பட தவெகவின் 20 தீர்மாங்கள்.. முழு விவரங்கள்..!
- ஹிந்திக்கு NO!? மகாராஷ்டிராவில் இருமொழிக் கொள்கைதான்.. பாஜக அரசு அறிவிப்பு!
- மத்திய அரசு கொடுத்த பெண்கள் பாதுகாப்புக்கான நிர்பயா நிதியை திமுக பயன்படுத்தவில்லையா? திடுக் தகவல்..!
- பல வருடங்களுக்கு பிறகு தூர்வாரப்படும் தஞ்சை பெரிய கோவில் அகழி.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி..!
தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாக வாகன விளம்பரம்.. அசத்தும் அரசு பள்ளிகள்..!
தமிழக கல்வித்துறையில் எப்போதும் இல்லாத ஒரு புதிய மறுமலர்ச்சியாக, அரசு பள்ளிகள் தங்களின் தரத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றும் விதமாக எடுத்து வரும் முன்னெடுப்புகள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியையும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக, வரும் 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டு சேர்க்கைக்காக தனியார் பள்ளிகளுக்கு சற்றும் சளைக்காத வகையில் அதிநவீன வாகன விளம்பரங்கள் மூலம் அரசு பள்ளிகள் விளம்பரம் செய்ய தொடங்கியுள்ள காட்சி பார்ப்பதற்கே மிகவும் கண் கொள்ளா காட்சியாகவும், பெருமையாகவும் அமைந்துள்ளது.
ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி என இரு பிரிவுகளிலும் மாணவர் சேர்க்கை விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது. தவெக அரசின் தீர்க்கமான கொள்கைப்படி, தமிழகத்தின் அடையாளமான இருமொழி கொள்கையே இக்கல்வியாண்டிலும் தொடர்ந்து நிலைநாட்டப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது.
ஏழை, எளிய சாமானிய மக்களின் குழந்தைகளும் தரமான ஆங்கில வழி கல்வியை எவ்வித கட்டணமும் இன்றிப் பெற முடியும் என்பதை இத்தகைய விளம்பரங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள், உயர்தர ஆய்வகங்கள் மற்றும் இலவச கல்வி உபகரணங்கள் போன்ற உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாக அரசு பள்ளிகளில் மேம்படுத்தி, மாணவர்களின் சேர்க்கையை அதிகரிக்க தவெக அரசு எடுத்து வரும் இந்த தனித்துவமான மற்றும் புதுமையான முயற்சி, தமிழகத்தின் அரசு பள்ளிகளின் மீதான மதிப்பை மக்கள் மத்தியில் பல மடங்கு உயர்த்தியுள்ளது.
Edited by Siva
நாளை UPSC Prelims தேர்வு.. என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது?
மத்திய பொதுப்பணி ஆணையத்தின் குடிமைப் பணிகளுக்கான Prelims தேர்வு நாளை, மே 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வு காலை 9:30 முதல் 11:30 வரை மற்றும் மதியம் 2:30 முதல் 4:30 வரை என இரு சுற்றுகளாக நடத்தப்படவுள்ளது. தேர்விற்கு வரும் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ஹால் டிக்கெட் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அடையாள அட்டை அதாவது ஆதார், பான் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும்.
டேட்டிங் செயலிகளில் போலி போலீஸ் அதிகாரி போல் நடிப்பு.. 21 பெண்களை ஏமாற்றிய மோசடி நபர் கைது..!
டெல்லி - நொய்டா விமான நிலையத்தின் பயண நேரம் வெறும் 21 நிமிடங்கள்.. வருகிறது அதிவேக விரைவு ரயில்..
டெல்லிக்கும் உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக அமையவிருக்கும் நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும் இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 21 நிமிடங்களாக குறைக்கும் அதிவேக பிராந்திய விரைவு ரயில் போக்குவரத்து திட்டத்திற்கு உத்தர பிரதேச அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மத்திய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உ.பி. தொழில்துறை அமைச்சர் நந்த் கோபால் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.