  4. Sabatoge Exposed: Minister Nirmal Kumar Warns of Severe Action Against "Black Sheep" Inside Electricity Department
Last Updated : Saturday, 23 May 2026 (17:25 IST)

மின்வெட்டுக்கு காரணம் ஒருசில கருப்பு ஆடுகள் தான்.. அமைச்சர் நிர்மல் குமார்...

தமிழக மின்சார துறையில் நிலவி வரும் உள்ளூர் அளவிலான மின்தடை பிரச்சினைகளுக்கு பின்னணியில் இருக்கும் திடுக்கிடும் உண்மைகளை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் வெளிப்படையாக உடைத்துள்ளார். 
 
சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தமிழ்நாட்டில் போதிய அளவு மின்சாரம் தங்குதடையின்றி கிடைக்கிறது. இருப்பினும், சில பகுதிகளில் ஏற்படும் மின்தடைக்கு தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் மட்டுமே காரணமல்ல; மின்சாரத் துறையில் உள்ள ஒரு சில கறுப்பு ஆடுகள்தான் இதற்கு முக்கிய காரணம்" என்று அதிரடியாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசுக்கு மக்களிடம் கெட்ட பெயரை உருவாக்க வேண்டும் என்ற தீய நோக்கத்தோடு, முந்தைய ஆளுங்கட்சியின் பின்னணியை கொண்ட சில ஊழியர்கள் திட்டமிட்டே இத்தகைய உள்வேலைகளில் ஈடுபட்டு மின்தடையை ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்பதை அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார். மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையோடு விளையாடும் இத்தகைய சதி செயல்களைத் தவெக அரசு ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ளாது என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
மின்சாரத் துறையில் உள்ள இத்தகைய கறுப்பு ஆடுகளை கண்டறிந்து, அவர்கள் மீது உடனடியாக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை மற்றும் பணி நீக்கம் பாயும் என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். 
 
மத்திய பொதுப்பணி ஆணையத்தின் குடிமைப் பணிகளுக்கான Prelims தேர்வு நாளை, மே 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வு காலை 9:30 முதல் 11:30 வரை மற்றும் மதியம் 2:30 முதல் 4:30 வரை என இரு சுற்றுகளாக நடத்தப்படவுள்ளது. தேர்விற்கு வரும் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ஹால் டிக்கெட் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அடையாள அட்டை அதாவது ஆதார், பான் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும்.

டேட்டிங் செயலிகளில் போலி போலீஸ் அதிகாரி போல் நடிப்பு.. 21 பெண்களை ஏமாற்றிய மோசடி நபர் கைது..!அகமதாபாத் குற்றப்பிரிவு போலீசார், திருமண மற்றும் டேட்டிங் செயலிகளில் போலி போலீஸ் அதிகாரி போல நடித்து 21 பெண்களை ஏமாற்றிய ஹிமான்ஷு என்ற ராக்கி பாஞ்சால் என்ற நபரை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

டெல்லி - நொய்டா விமான நிலையத்தின் பயண நேரம் வெறும் 21 நிமிடங்கள்.. வருகிறது அதிவேக விரைவு ரயில்..டெல்லிக்கும் உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக அமையவிருக்கும் நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும் இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 21 நிமிடங்களாக குறைக்கும் அதிவேக பிராந்திய விரைவு ரயில் போக்குவரத்து திட்டத்திற்கு உத்தர பிரதேச அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மத்திய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உ.பி. தொழில்துறை அமைச்சர் நந்த் கோபால் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.

ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாப்பிள்ளை ரூ.5 கோடி.. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாப்பிள்ளை ரூ.25 லட்சம்.. இந்திய திருமண சந்தையில் வரதட்சணை ரேட்இந்திய திருமண சந்தையில் வரதட்சணை சட்டம் ரீதியாக தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும், மணமகனின் படிப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பை அடிப்படையாக கொண்ட 'மறைமுக வரதட்சணை ரேட் கார்டு' இன்னும் சமூகத்தை உலுக்கி வருகிறது.

தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாக வாகன விளம்பரம்.. அசத்தும் அரசு பள்ளிகள்..!தமிழக கல்வித்துறையில் எப்போதும் இல்லாத ஒரு புதிய மறுமலர்ச்சியாக, அரசு பள்ளிகள் தங்களின் தரத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றும் விதமாக எடுத்து வரும் முன்னெடுப்புகள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியையும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளன.