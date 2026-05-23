மின்வெட்டுக்கு காரணம் ஒருசில கருப்பு ஆடுகள் தான்.. அமைச்சர் நிர்மல் குமார்...
தமிழக மின்சார துறையில் நிலவி வரும் உள்ளூர் அளவிலான மின்தடை பிரச்சினைகளுக்கு பின்னணியில் இருக்கும் திடுக்கிடும் உண்மைகளை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் வெளிப்படையாக உடைத்துள்ளார்.
சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தமிழ்நாட்டில் போதிய அளவு மின்சாரம் தங்குதடையின்றி கிடைக்கிறது. இருப்பினும், சில பகுதிகளில் ஏற்படும் மின்தடைக்கு தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் மட்டுமே காரணமல்ல; மின்சாரத் துறையில் உள்ள ஒரு சில கறுப்பு ஆடுகள்தான் இதற்கு முக்கிய காரணம்" என்று அதிரடியாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசுக்கு மக்களிடம் கெட்ட பெயரை உருவாக்க வேண்டும் என்ற தீய நோக்கத்தோடு, முந்தைய ஆளுங்கட்சியின் பின்னணியை கொண்ட சில ஊழியர்கள் திட்டமிட்டே இத்தகைய உள்வேலைகளில் ஈடுபட்டு மின்தடையை ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்பதை அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார். மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையோடு விளையாடும் இத்தகைய சதி செயல்களைத் தவெக அரசு ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ளாது என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
மின்சாரத் துறையில் உள்ள இத்தகைய கறுப்பு ஆடுகளை கண்டறிந்து, அவர்கள் மீது உடனடியாக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை மற்றும் பணி நீக்கம் பாயும் என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
Edited by Siva
மத்திய பொதுப்பணி ஆணையத்தின் குடிமைப் பணிகளுக்கான Prelims தேர்வு நாளை, மே 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வு காலை 9:30 முதல் 11:30 வரை மற்றும் மதியம் 2:30 முதல் 4:30 வரை என இரு சுற்றுகளாக நடத்தப்படவுள்ளது. தேர்விற்கு வரும் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ஹால் டிக்கெட் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அடையாள அட்டை அதாவது ஆதார், பான் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும்.
டெல்லிக்கும் உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக அமையவிருக்கும் நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும் இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 21 நிமிடங்களாக குறைக்கும் அதிவேக பிராந்திய விரைவு ரயில் போக்குவரத்து திட்டத்திற்கு உத்தர பிரதேச அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மத்திய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உ.பி. தொழில்துறை அமைச்சர் நந்த் கோபால் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.