  UPSC Prelims 2026 Tomorrow: Crucial Guidelines on Reporting Time, Dress Code, and Venue Do's and Don'ts
Written By

நாளை UPSC Prelims தேர்வு.. என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது?

Publish: Sat, 23 May 2026 (19:30 IST) Updated: Sat, 23 May 2026 (19:12 IST)
மத்திய பொதுப்பணி ஆணையத்தின்  குடிமைப் பணிகளுக்கான Prelims தேர்வு நாளை, மே 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வு காலை 9:30 முதல் 11:30 வரை மற்றும் மதியம் 2:30 முதல் 4:30 வரை என இரு சுற்றுகளாக நடத்தப்படவுள்ளது. தேர்விற்கு வரும் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ஹால் டிக்கெட் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அடையாள அட்டை அதாவது ஆதார், பான் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும்.
 
காலை தேர்விற்கு 9:00 மணிக்கும், மதிய தேர்விற்கு 2:00 மணிக்கும் தேர்வு மையத்தின் கதவுகள் மூடப்படும் என்பதால், அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பே அறிக்கை செய்ய வேண்டும். தேர்வு எழுத வரும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் எளிய ஆடைகளையும், காலணிகளையும் அணிய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 
 
ஸ்மார்ட்போன், புளூடூத், இயர்போன் போன்ற எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான கைப்பைகள் தேர்வு மையத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படாது. டெல்லியில் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் வசதிக்காக, டெல்லி மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் நாளை அதிகாலை 6:00 மணிக்கே தொடங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
