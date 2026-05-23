மத்திய அரசு கொடுத்த பெண்கள் பாதுகாப்புக்கான நிர்பயா நிதியை திமுக பயன்படுத்தவில்லையா? திடுக் தகவல்..!
கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில், பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக மத்திய அரசால் ஒதுக்கப்பட்ட 'நிர்பயா நிதி' முறையான முன்னெச்சரிக்கை உள்கட்டமைப்பு பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படாமல் திசைதிருப்பப்பட்ட விவகாரம் தற்போது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
குறிப்பாக, சென்னை மற்றும் தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் இருள் சூழ்ந்த, ஆள்நடமாட்டமற்ற பகுதிகளில் உயர்தர மின்விளக்குகள் மற்றும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தவே இந்த நிதி முதன்மையாப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், முந்தைய திமுக அரசு இந்த நிதியை கொண்டு தையல் பயிற்சி போன்ற இதர பணிகளுக்கு பயன்படுத்தியதாக தவெக தரப்பிலிருந்து கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இருள் சூழ்ந்த பகுதிகள் குற்றவாளிகளுக்கு சாதகமாக அமைவதால், பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கு தெருவிளக்குகள் எவ்வளவு அத்தியாவசியமானவை என்பது குறித்து ஏற்கனவே பலமுறை தவெக நிர்வாகிகள் அப்போதைய அரசிடம் கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தனர். இத்தகைய நிர்வாக சீர்கேடுகளை களைந்து, தற்போதைய புதிய தவெக அரசு தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும், குறிப்பாகப் பெண்கள் நடமாடும் ஒதுக்குப்புறமான இடங்களில் போர்க்கால அடிப்படையில் புதிய மின்விளக்குகளை பொருத்தி பாதுகாப்பை பலப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் தலைமையிலான அரசு, பெண்களின் பாதுகாப்பில் எவ்வித சமரசமும் செய்துகொள்ளாமல், நிர்பயா நிதியை துல்லியமாக பயன்படுத்தி மாநிலம் முழுவதையும் ஒளிர செய்யும் பணிகளைத் துரிதப்படுத்தும் என பொதுமக்கள் பெரிதும் நம்புகின்றனர்.
டெல்லிக்கும் உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக அமையவிருக்கும் நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும் இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 21 நிமிடங்களாக குறைக்கும் அதிவேக பிராந்திய விரைவு ரயில் போக்குவரத்து திட்டத்திற்கு உத்தர பிரதேச அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மத்திய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உ.பி. தொழில்துறை அமைச்சர் நந்த் கோபால் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.