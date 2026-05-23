  4. Long-Awaited Dream Comes True: Restoration and Cleaning of Thanjavur Big Temple Moat Begins on War Footing
Last Updated : Saturday, 23 May 2026 (17:35 IST)

பல வருடங்களுக்கு பிறகு தூர்வாரப்படும் தஞ்சை பெரிய கோவில் அகழி.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி..!

Publish: Sat, 23 May 2026 (17:32 IST) Updated: Sat, 23 May 2026 (17:35 IST)
உலகப் புகழ்பெற்ற ஆன்மீக மற்றும் வரலாற்று சின்னமான தஞ்சை பெரியகோவிலில்  நீண்ட நாட்களாக தூர்வாரப்படாமல் இருந்த அகழியைத் தூர்வாரும் பணிகள் தற்போது போர்க்கால அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது சிவபக்தர்களிடையேயும், வரலாற்று ஆய்வாளர்களிடையேயும் பெரும் மகிழ்ச்சியையும் நெகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சோழப் பேரரசன் இராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்ட இந்த மாபெரும் வரலாற்று பொக்கிஷத்தின் அகழி, கடந்த பல ஆண்டுகளாக முறையான பராமரிப்பு இல்லாத காரணத்தால் செடி, கொடிகள் மண்டி, கழிவுநீர் தேங்கி பொலிவிழந்து காணப்பட்டது.
 
இதனை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்பது ஒட்டுமொத்த தஞ்சை மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருந்து வந்தது. மக்களின் இந்த நியாயமான கோரிக்கையை ஏற்று, தற்போது அகழியைத் தூர்வாரிப் புதுப்பிக்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கப் பணி துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது அகழியில் தேங்கியுள்ள ஆகாயத்தாமரைகள், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மற்றும் சகதிகள் அதிநவீன இயந்திரங்கள் மூலம் முழுமையாக அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.
 
இந்த பணிகள் நிறைவடைந்தவுடன் அகழிக்கு மீண்டும் தூய நீர் கொண்டு வரப்பட்டு, சோழர் காலத்து கம்பீரத்தோடு தஞ்சை பெரியகோவில் மிளிர செய்யப்படவுள்ளது. நமது பாரம்பரிய சின்னங்களை பேணி காப்பதில் தவெக அரசு காட்டும் இந்தத் தனி அக்கறை மற்றும் தீவிரச் செயல்பாடு, ஆன்மீக அன்பர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளிடையே புதிய தவெக அரசின் மீது மிகப்பெரிய பாராட்டைப் பெற்றுத் தந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
