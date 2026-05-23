  4. No More Extra 10 Rupees: Prohibition Minister Vignesh Warns TASMAC Employees of Severe Action
Last Updated : Saturday, 23 May 2026 (17:19 IST)

பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் அதிகமாக வாங்கினால் ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட்.. அமைச்சர் எச்சரிக்கை...!

தமிழகத்தில் அரசு பொதுத்துறை நிறுவனமான டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிக்கும் ஊழியர்கள் மீது உடனடியாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். 
 
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் சட்டவிரோதமாக வசூலிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தரப்பிலிருந்து தொடர்ச்சியாக புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தன.
 
இதனை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக, தவெக அரசின் மதுவிலக்குத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் இந்த விவகாரத்தில் நேரடியாக தலையிட்டுள்ளார். அனைத்து மாவட்ட மேலாளர்களுக்கும் அவர் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில், மதுபானக் கடைகளில் பில் தொகையை தாண்டி கூடுதலாக ஒரு ரூபாய் கூட வசூலிக்க கூடாது என்றும், இந்த விதிமுறையை மீறும் ஊழியர்கள் உடனடியாக பணி இடைநீக்கம் செய்யப்படுவதுடன் அவர்கள் மீது துறை ரீதியான கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளும் பாயும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார்.
 
மேலும், பொதுமக்கள் இதுபோன்ற முறைகேடுகளை கண்டறிந்தால் உடனடியாக புகார் அளிக்க ஏதுவாக கடைகளில் கட்டணமில்லா உதவி எண்களை தெளிவாகக் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
 
தவெக அரசின் இந்த வெளிப்படையான மற்றும் அதிரடி உத்தரவு, நீண்டகாலமாக நிலவி வந்த 'கூடுதல் 10 ரூபாய்' அராஜகத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் எனப் பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
