பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் அதிகமாக வாங்கினால் ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட்.. அமைச்சர் எச்சரிக்கை...!
தமிழகத்தில் அரசு பொதுத்துறை நிறுவனமான டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிக்கும் ஊழியர்கள் மீது உடனடியாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் சட்டவிரோதமாக வசூலிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தரப்பிலிருந்து தொடர்ச்சியாக புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தன.
இதனை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக, தவெக அரசின் மதுவிலக்குத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் இந்த விவகாரத்தில் நேரடியாக தலையிட்டுள்ளார். அனைத்து மாவட்ட மேலாளர்களுக்கும் அவர் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில், மதுபானக் கடைகளில் பில் தொகையை தாண்டி கூடுதலாக ஒரு ரூபாய் கூட வசூலிக்க கூடாது என்றும், இந்த விதிமுறையை மீறும் ஊழியர்கள் உடனடியாக பணி இடைநீக்கம் செய்யப்படுவதுடன் அவர்கள் மீது துறை ரீதியான கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளும் பாயும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார்.
மேலும், பொதுமக்கள் இதுபோன்ற முறைகேடுகளை கண்டறிந்தால் உடனடியாக புகார் அளிக்க ஏதுவாக கடைகளில் கட்டணமில்லா உதவி எண்களை தெளிவாகக் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தவெக அரசின் இந்த வெளிப்படையான மற்றும் அதிரடி உத்தரவு, நீண்டகாலமாக நிலவி வந்த 'கூடுதல் 10 ரூபாய்' அராஜகத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் எனப் பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
நாளை UPSC Prelims தேர்வு.. என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது?

மத்திய பொதுப்பணி ஆணையத்தின் குடிமைப் பணிகளுக்கான Prelims தேர்வு நாளை, மே 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வு காலை 9:30 முதல் 11:30 வரை மற்றும் மதியம் 2:30 முதல் 4:30 வரை என இரு சுற்றுகளாக நடத்தப்படவுள்ளது. தேர்விற்கு வரும் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ஹால் டிக்கெட் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அடையாள அட்டை அதாவது ஆதார், பான் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும்.
டெல்லிக்கும் உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக அமையவிருக்கும் நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும் இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 21 நிமிடங்களாக குறைக்கும் அதிவேக பிராந்திய விரைவு ரயில் போக்குவரத்து திட்டத்திற்கு உத்தர பிரதேச அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மத்திய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உ.பி. தொழில்துறை அமைச்சர் நந்த் கோபால் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.