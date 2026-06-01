  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. thangam thennarasu comment about formers debit
Written By
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (12:26 IST)

இப்பதான் ஆர்.பி.ஐ ரூல்ஸ் தெரியுதா?!.. என்னா ஏமாத்துறீங்களா?!.. தங்கம் தென்னரசு ஆவேசம்..

vijay
Publish: Mon, 1 Jun 2026 (12:26 IST) Updated: Mon, 1 Jun 2026 (12:28 IST)
google-news
விவசாயக்கடன் தொடர்பாக தவெக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதியில் 5 ஏக்கருக்கு கீழே வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி எனவும், 5 ஏக்கருக்கு மேல் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் கடனில் 50 சதவீத தள்ளுபடி எனவும் அறிவித்தது. ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்த பெண் 5 ஏக்கருக்கு கீழே இருப்பவர்களுக்கு 5 ஆயிரம் தள்ளுபடி அதற்கு மேலே இருப்பவர்களுக்கு 25 ஆயிரம் தள்ளுபடி என அறிவித்தது. இது விவசாயிகளிடம் கடும் அதிருத்தியை ஏற்படுத்தியது. அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துவோம் என விவசாய சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளன.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த திமுக முன்னாள் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ‘ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல் நடைமுறைகளின் படிதான் கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என தவெக அமைச்சர் கூறியிருந்தார்.

தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுக்கும் போது வராத ரிசர்வ் வங்கி விதிமுறைகள் மக்களை ஏமாற்றி ஆட்சி பொறுப்பில் உட்கார்ந்து கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற நிலை வரும் போது மட்டும் எங்கே இருந்து திடுமென குதித்து வருகின்றன? இது நிர்வாக திறமையின்மையா? இல்லை திட்டமிட்ட ஏமாற்று வேலையா?’ என கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார்

மனசு கஷ்டமா இருக்கு!.. அதிமுக ஒன்னு சேரணும்!.. அதிமுக நிர்வாகி தற்கொலை!..

மனசு கஷ்டமா இருக்கு!.. அதிமுக ஒன்னு சேரணும்!.. அதிமுக நிர்வாகி தற்கொலை!..2021 மற்றும் 2026 ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் அதிமுக தோல்வி அடைந்து மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்று விட்டது. இது அதிமுக நிர்வாகிகளை அதிர்ச்சியடைய வைத்திருக்கிறது.

இப்பதான் ஆர்.பி.ஐ ரூல்ஸ் தெரியுதா?!.. என்னா ஏமாத்துறீங்களா?!.. தங்கம் தென்னரசு ஆவேசம்..

இப்பதான் ஆர்.பி.ஐ ரூல்ஸ் தெரியுதா?!.. என்னா ஏமாத்துறீங்களா?!.. தங்கம் தென்னரசு ஆவேசம்..விவசாயக்கடன் தொடர்பாக தவெக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதியில் 5 ஏக்கருக்கு கீழே வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி எனவும், 5 ஏக்கருக்கு மேல் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் கடனில் 50 சதவீத தள்ளுபடி எனவும் அறிவித்தது.

பாஜகவின் வாஷிங்மெஷின் இப்போது தவெகவிடம்!.. வெளுத்து வாங்கிய அமீர்!...

பாஜகவின் வாஷிங்மெஷின் இப்போது தவெகவிடம்!.. வெளுத்து வாங்கிய அமீர்!...தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சியமைந்திருக்கிறது. ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்ட நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த விசிக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளிடம் ஆதரவு பெற்று தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.

பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் சிலிண்டர் விலை மீண்டும் உயர்வு!.. பொதுமக்கள் ஷாக்...

பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் சிலிண்டர் விலை மீண்டும் உயர்வு!.. பொதுமக்கள் ஷாக்...பெட்ரோல், டீசல், வணிக சிலிண்டர் ஆகியவற்றின் விலை இன்று மீண்டும் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது

திருச்சியில் விஜய்!.. QR கோட் கட்டாயம்!.. 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி!..

திருச்சியில் விஜய்!.. QR கோட் கட்டாயம்!.. 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி!..திருச்சி தொகுதியில் தனக்கு வாக்களித்த பொதுமக்களுக்கு நன்றி சொல்வதற்காக தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று திருச்சி செல்லவிருக்கிறார்.