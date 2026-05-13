போயஸ்கார்டனுக்கு குடியேறுகிறாரா விஜய்?.. இதுதான் காரணமா?..
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை முக்கிய பிரபலங்கள் குறிப்பாக திரைத்துறை மட்டுமில்லாமல் அரசியல் பிரபலங்களும் போயஸ்கார்டனில் குடியிருந்தவர்கள்தான். அதிலும் தமிழகத்தில் பலமுறை முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா போயஸ்கார்டனில் குடியிருந்தார். அதனாலேயே அவரின் வேதா இல்லம் அங்கே பிரபலமாக இருந்தது.. அதேபோல் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பல வருடங்களாகவே போயஸ் கார்டனில்தான் வசித்து வருகிறார்..
எனவே திரைத்துறையை சார்ந்த பலருக்கும் போயஸ்கார்டனில் வீடு வாங்க வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கிறது. நடிகை நயன்தாரா கூட போயஸ்கார்டனில் வீடு வாங்கியிருக்கிறார். அதேபோல் ஜெயம் ரவி அங்கே வீடு வாங்க முயற்சிகள் செய்தார். நடிகர் தனுஷ் ஏற்கனவே 150 கோடி செலவில் போயஸ்கார்டனில் வீடு கட்டிவிட்டார்.
இந்நிலையில் தவெக தலைவரும் மற்றும் தமிழக முதல்வருமான விஜய் போயஸ்கார்டனில் குடியேற திட்டமிட்டிருப்பதாக தற்போது செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. முதலமைச்சரின் பாதுகாப்பு கருதி போயஸ் கார்டனில் வீடு தேடும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.. இதனால் போயஸ்கார்டன் மீண்டும் அதிகார மையமாக மாற துவங்கியிருக்கிறது..
