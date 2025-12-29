திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (10:34 IST)

நாளை முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?

நாளை முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?
தமிழகத்தில் நாளை முதல் ஜனவரி 1-ஆம் தேதி வரை பல்வேறு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
குமரிக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய அரபிக் கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இந்த மழைப்பொழிவு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இன்று டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதேநேரம், நீலகிரி மற்றும் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் கடும் குளிர் நிலவுவதுடன், உறைபனி ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகாலை வேளைகளில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
கடல் சீற்றமாக இருக்கும் என்பதால் தென்தமிழக கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
Edited by Mahendran

தவெக கூட்டணியில் பாமக, தேமுதிக கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பு இல்லையா? ஏன்?

தவெக கூட்டணியில் பாமக, தேமுதிக கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பு இல்லையா? ஏன்?2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக நடிகர் விஜய் களம் இறங்கியுள்ள நிலையில், பாமக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் தவெக கூட்டணியில் இணையுமா என்ற கேள்வி அரசியல் அரங்கில் விவாத பொருளாகியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த கட்சிகள் தவெகவுடன் இணைவதில் சில முக்கிய முட்டுக்கட்டைகள் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் கூட்டணியில் சேர்க்க விஜய் மறுப்பா? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..!

ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் கூட்டணியில் சேர்க்க விஜய் மறுப்பா? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..!2026-ம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் களம் புதிய கூட்டணி கணக்குகளால் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் இணையக்கூடும் என்ற யூகங்கள் கடந்த சில நாட்களாக வலுவடைந்துள்ளன.

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கருத்துக்கு தமிழக காங்கிரஸ் எம்பிக்களின் ரியாக்சன்.. என்ன சொன்னார்கள்?

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கருத்துக்கு தமிழக காங்கிரஸ் எம்பிக்களின் ரியாக்சன்.. என்ன சொன்னார்கள்?உத்தரப்பிரதேசத்தை விட தமிழகம் அதிக கடன் வாங்குவதாக காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி வெளியிட்ட கருத்துக்கு, தமிழகத்தை சேர்ந்த காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். கடனை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு மாநிலத்தின் வளர்ச்சியை மதிப்பிடுவது தவறானது என அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

உத்தரப்பிரதேசத்தை விட அதிக கடன் வாங்கிய மாநிலம் தமிழ்நாடு.. காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவத்தி.. விஜய் பின்னணியா?

உத்தரப்பிரதேசத்தை விட அதிக கடன் வாங்கிய மாநிலம் தமிழ்நாடு.. காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவத்தி.. விஜய் பின்னணியா?உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலத்தை விட அதிக கடன் வாங்கும் மாநிலமாக தமிழகம் இருக்கிறது என காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இறந்த தாயின் சடலத்துடன் 20 நாட்கள் வாழ்ந்த வாலிபர்.. போலீசார் விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!

இறந்த தாயின் சடலத்துடன் 20 நாட்கள் வாழ்ந்த வாலிபர்.. போலீசார் விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ஜாஷ்பூர் மாவட்டத்தில், உயிரிழந்த தாயின் சடலத்துடன் அவரது 25 வயது மகன் சுமார் 20 நாட்கள் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com