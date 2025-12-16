செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (09:31 IST)

சென்னை உள்பட 5 மாவட்டங்களில் கொட்ட போகுது மழை: சென்னை வானிலை மையம் தகவல்

சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் இன்று காலை 11 மணி வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் மழைப்பொழிவு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, சென்னை மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
 
இதுமட்டுமல்லாமல், தூத்துக்குடி முதல் சென்னை வரையிலான கடலோர மாவட்டங்களிலும், அதனை ஒட்டிய உள் மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
மேலும் மீனவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
