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Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (12:33 IST)

விஜய் ஆட்சியில் மேலும் 2 எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கிளஸ்டர்கள்.. மத்திய அரசு ஒப்புதல்..

vijay
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (12:33 IST)
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தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் தொலைநோக்கு தலைமையின் கீழ், தொழில் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைகளில் மாபெரும் புரட்சி ஏற்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தில் மேலும் இரண்டு புதிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கிளஸ்டர்களுக்கு மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதலை வழங்கி உள்ளது. 
 
மணல்லூரில் 474.3 ஏக்கர் பரப்பளவில் ரூ.587 கோடி மதிப்பீட்டிலும், பிள்ளைப்பாக்கத்தில் 379.3 ஏக்கர் பரப்பளவில் ரூ.425 கோடி மதிப்பீட்டிலும் இந்த அதிநவீன மின்னணு உற்பத்தி மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. மொத்தம் ரூ.1,012 கோடி முதலீட்டில் உருவாகும் இத்திட்டங்கள் மூலம் தமிழக இளைஞர்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படவுள்ளன.
 
செமிகண்டக்டர் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு துறைகளில் உலகளாவிய முன்னணி மையமாக தமிழகத்தை மாற்றும் இலக்குடன் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 61 கல்வி நிறுவனங்களுக்குச் செமிகண்டக்டர் திறன் மேம்பாட்டு ஆதரவு வழங்கப்படுவதுடன், சென்னை மற்றும் கோவையில் 7 செமிகண்டக்டர் வடிவமைப்பு நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கமும் அளிக்கப்படுகிறது.
 
 மேலும், தமிழகத்திற்கு இரண்டு ஏ.ஐ. சிறப்பு மையங்களும் , 18,600-க்கும் மேற்பட்ட காமன் சர்வீஸ் சென்டர்களும் டிஜிட்டல் சேவைகளை மக்களின் வீடுகளுக்கே கொண்டு சேர்க்கின்றன. எலக்ட்ரானிக்ஸ், தொழில்நுட்பம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு என அனைத்துத் துறைகளிலும் புதிய வரலாற்றுச் சாதனைகளை படைத்து, தமிழகம் அசுர வளர்ச்சியுடன் முன்னேறி வருகிறது.
 
 
Edited by Siva
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