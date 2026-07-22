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  4. POCSO Court Sentences Accused to Life Imprisonment Till Death in Minor Girl Assault Case
Written By Webdunia

15 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை.. போக்சோ நீதிமன்றம் வழங்கிய அதிரடி தீர்ப்பு..

போக்சோ நீதிமன்ற தீர்ப்பு
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (10:54 IST)
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சென்னையை அடுத்த அசோக் நகர் பகுதியில் தன் வீட்டில் வேலை பார்த்த 15 வயது சிறுமிக்கு குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்த பால்ராஜ் என்பவருக்கு சாகும் வரை சிறை தண்டனை விதித்து போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், வழக்கு விசாரணை தீவிரமாக நடைபெற்று முடிவுக்கு வந்தது.
 
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிமன்றம், குற்றம் சாட்டப்பட்ட பால்ராஜின் குற்றச்செயல் நிரூபிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவருக்கு மரணம் வரைக்கும் சிறை தண்டனை வழங்கி வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. 
 
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு தமிழக அரசு சார்பில் ஆறு லட்சத்து ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளது. சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் சூழலில், நீதிமன்றத்தின் இந்த அதிரடித் தீர்ப்பு குற்றவாளிகளுக்கு ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையாகவும், பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றும் வருகிறது.
 
Edited by Siva

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