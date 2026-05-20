10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு: மாணவர்கள் அறிவது எப்படி?
தமிழகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன. தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் பள்ளி மாணவர்கள் எழுதிய இந்த தேர்வின் முடிவுகளை, இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தேர்வுத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுகிறது. மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்ள தேர்வுத்துறை விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.
மாணவர்கள் https://dge.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு சென்று தங்கள் பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை பதிவு செய்து முடிவுகளை உடனுக்குடன் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேலும், மாணவர்கள் பள்ளி பதிவின் போது வழங்கிய மொபைல் எண்ணிற்கு எஸ்.எம்.எஸ் மூலமாகவும் தேர்வு முடிவுகள் அனுப்பப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்வு முடிவுகள் தொடர்பாக மாணவர்களுக்கோ அல்லது பெற்றோருக்கோ ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது கூடுதல் தகவல்கள் தேவைப்பட்டால், தேர்வுத்துறை அறிவித்துள்ள 14417 என்ற உதவி மைய எண்ணைத் தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் பெறலாம்.
தேர்வெழுதிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும், அவர்களின் எதிர்கால கல்விக்கும் இந்த தேர்வு முடிவுகள் ஒரு புதிய தொடக்கமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முடிவுகள் வெளியாகும் தருணத்தில், மாணவர்கள் பதற்றமின்றி இணையதளத்தை பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
Edited by Siva
பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விவாதம்: நார்வே செய்தியாளரின் சமூக ஊடக கணக்குகள் முடக்கம்
நார்வே தலைநகர் ஓஸ்லோவில் நடைபெற்ற இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நார்வே பிரதமர் ஜோனாஸ் கர் ஸ்டோர் இடையிலான சந்திப்பின்போது, செய்தியாளர் ஹெல்லே லிங் ஸ்வென்ட்சன் எழுப்பிய கேள்வி சர்வதேச அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அவர் எழுப்பிய கேள்விக்குத் தலைவர்கள் பதிலளிக்காமல் வெளியேறியது, பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விமர்சனங்களை உருவாக்கியது.