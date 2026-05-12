  4. No More Extra 10 Rupees: Theni Liquor Consumers Rejoice Over CM Vijay's Strict Measures in TASMAC Shops.
Last Updated : Tuesday, 12 May 2026 (08:35 IST)

விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்து பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வாங்குவதில்லை: மது பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி

tasmac
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றது முதல் நிர்வாக ரீதியாக பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. அந்த வகையில், தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள மது பிரியர்கள் மத்தியில் தற்போது ஒரு சுவாரசியமான தகவல் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. 
 
கடந்த காலங்களில் டாஸ்மாக் கடைகளில் ஒவ்வொரு மது பாட்டிலுக்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது. "கமிஷன்" என்ற பெயரில் நடந்த இந்த முறைகேடு தற்போது முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேனி மாவட்ட மது பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.
 
முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் கொண்டு வரப்பட்டதை தொடர்ந்து, கடைகளில் கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பனை செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக, தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான கடைகளில் தற்போது எம்.ஆர்.பி விலையிலேயே மது விற்பனை செய்யப்படுகிறது. "முன்பெல்லாம் ஒரு பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாகக் கொடுக்கவில்லை என்றால் தகராறு ஏற்படும், ஆனால் இப்போது ஒரு ரூபாய் கூட கூடுதலாக வாங்க மறுக்கிறார்கள்" என அப்பகுதி மக்கள் வியப்புடன் கூறுகின்றனர்.
 
அரசின் இந்த வெளிப்படையான நிர்வாகம், கடைநிலை ஊழியர்கள் வரை ஒரு பயத்தையும், அதே சமயம் பொறுப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. டாஸ்மாக் வருமானத்தில் நடக்கும் ஊழல்களை தடுப்பதன் மூலம், அந்த நிதி முறையாக அரசு கஜானாவிற்கு சென்று சேரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சாதாரண மனிதனின் பாக்கெட்டில் இருந்து சட்டவிரோதமாக பறிக்கப்பட்ட அந்த 10 ரூபாய் தற்போது மிச்சமாவது, புதிய அரசின் நேர்மையான செயல்பாட்டிற்கு சான்றாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
