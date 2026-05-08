வெள்ளி, 8 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : வெள்ளி, 8 மே 2026 (10:54 IST)

பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்.. துணைத்தேர்வுகள் தேதி அறிவிப்பு..!

exam
தமிழகத்தில் பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. அதே சமயம், எதிர்பாராத விதமாக தேர்வில் வெற்றி பெறாத அல்லது தேர்ச்சி விகிதத்தை உயர்த்த விரும்பும் மாணவர்களுக்காக பள்ளிக் கல்வித்துறை முக்கியமான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. 
 
மாணவர்களின் உயர் கல்வி பாதிப்படைய கூடாது என்ற நோக்கில், அவர்களுக்கான துணைத்தேர்வுகள் ஜூன் 28-ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 7-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதற்கான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் தேர்வு கட்டணம் குறித்த விவரங்கள் விரைவில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்வித் துறை இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். மேலும், மாணவர்கள் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் விண்ணப்பிப்பதற்கு வசதியாக, தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள்  மே 13-ஆம் தேதி முதல் அந்தந்தப் பள்ளிகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் வாயிலாக வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தேர்வில் குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்த அல்லது தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்கள் மனச்சோர்வடையாமல், இந்த துணைத்தேர்வு வாய்ப்பினை சரியாக பயன்படுத்தி அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர். 
 
இந்த துணைத்தேர்வு முடிவுகள் விரைவாக வெளியிடப்பட்டு, நடப்பு கல்வியாண்டிலேயே அவர்கள் கல்லூரிகளில் சேருவதற்கான வழிவகைகள் செய்யப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

எம்.எல்.ஏக்களை இழுக்க முயற்சி செய்த செங்கோட்டையன்?!.. கோபத்தில் பழனிச்சாமி!...

எம்.எல்.ஏக்களை இழுக்க முயற்சி செய்த செங்கோட்டையன்?!.. கோபத்தில் பழனிச்சாமி!...அதிமுகவில் 50 வருடங்களுக்கு மேல் பயணித்தவர் செங்கோட்டையன். எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து ஜெயலலிதா, எடப்பாடி பழனிச்சாமி காலம் வரை பலமுறை எம்எல்ஏவாகவும், அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

2 நாள் வெயிட் பண்ணுங்க!. எல்லாமே நம்மகிட்ட வரும்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி நம்பிக்கை!...

2 நாள் வெயிட் பண்ணுங்க!. எல்லாமே நம்மகிட்ட வரும்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி நம்பிக்கை!...2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியடைந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது. 2026-ல் எப்படியாவது ஆட்சியை புடிக்கவேண்டும் என்கிற நோக்கில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல் நபராக தமிழகமெங்கும் சுற்றுப்பயணத்தை ஆரம்பித்தார்

இந்தியா மீது டிரம்ப் விதித்த 10% வரி செல்லாது: நியூயார்க் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!

இந்தியா மீது டிரம்ப் விதித்த 10% வரி செல்லாது: நியூயார்க் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்தியா உள்பட பல நாடுகளுக்கு விதித்த 10 சதவீத உலகளாவிய இறக்குமதி வரிகள் சட்டவிரோதமானது என்று நியூயார்க்கில் உள்ள கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது.

உதயநிதி வீட்டிற்கு திடீர் போலீஸ் பாதுகாப்பு.. அதிமுக ஆதரவுடன் முதல்வர் ஆகிறாரா?

உதயநிதி வீட்டிற்கு திடீர் போலீஸ் பாதுகாப்பு.. அதிமுக ஆதரவுடன் முதல்வர் ஆகிறாரா?தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி திருப்பங்களுக்கு மத்தியில், முன்னாள் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு வழங்கப்பட்ட போலீஸ் பாதுகாப்பு மீண்டும் அமலுக்கு வந்துள்ளது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய் மீட்டிங்!..

ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய் மீட்டிங்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் இடம்பெற்றிருந்தாலும் அந்த கட்சியை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் இதுவரை அழைக்கவில்லை.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com