தொடர்புடைய செய்திகள்
- 9 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளைப் பணியிட மாற்றம்.. அதிரடி உத்தரவு..!
- கவர்னர் மாளிகைக்குள் நுழைந்து விருந்தினர் அறையில் படுத்து தூங்கிய ஜார்கண்ட் இளைஞர்.. பாதுகாப்பில் இவ்வளவு அலட்சியமா?
- சென்னையில் கொல்லப்பட்ட பீகார் பெண்ணின் உடல்.. 3 நாட்களுக்கு பிறகு கண்டுபிடிப்பு..!
- இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் போதை மாத்திரை விற்பனை: சென்னையில் 6 பேர் இளைஞர்கள் கைது..!
- முதல்வர் ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. 13 திரையுலக பிரபலங்கள் வீடுகளுக்கும் மிரட்டல்..!
இதுதாண்டா தவெக ஆட்சி.. சென்னை போலீஸின் அதிரடி 'ஆபரேஷன் கிளீன்': ஒரே இரவில் 34 ரவுடிகள் கைது!
சென்னையில் குற்றச்செயல்களை முற்றிலும் ஒழிக்கவும், சமூக விரோத சக்திகளை கட்டுப்படுத்தவும் சென்னை மாநகர காவல்துறை நள்ளிரவில் அதிரடியான 'ஸ்பெஷல் டிரைவ்' எனப்படும் 'ஆபரேஷன் கிளீன்' நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது. நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் மறைந்திருந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை குறிவைத்து திட்டமிடப்பட்ட இந்த சோதனை, ரவுடிகள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த அதிரடி சோதனையில், தி.நகர் பகுதியில் மட்டும் 18 ரவுடிகளும், அடையாறு பகுதியில் 16 ரவுடிகளும் என மொத்தம் 34 பேர் ஒரே இரவில் கூண்டோடு கைது செய்யப்பட்டனர். நீண்ட நாட்களாக காவல்துறையின் பிடியில் சிக்காமல் தலைமறைவாக இருந்த குற்றவாளிகளும் இந்த சோதனையின் போது பிடிபட்டுள்ளனர். இவர்களிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் மற்றும் குற்றச்செயல்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சாதாரண பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே இந்த நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கம் என்று காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். "குற்றவாளிகளுக்கு தமிழகத்தில் இடமில்லை" என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை இந்த அதிரடி நடவடிக்கை நிரூபித்துள்ளது.
இத்தகைய அதிரடி சோதனைகள் சென்னை முழுவதும் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று காவல் ஆணையரகம் எச்சரித்துள்ளது. ஒரே இரவில் காவல்துறையினர் நடத்திய இந்த துணிச்சலான வேட்டை, சென்னை மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளதுடன், சமூக விரோதிகளிடையே அச்சத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
Edited by Siva
மின்சார வாரியத்தில் 2.5 லட்சம் கோடி கடன்!.. பல முறைகேடுகள்!. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி..
கிறிஸ்துவ ஓட்டு வேணும்னா ஜோசப் விஜய்!.. அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சர்ச்சை பேச்சு..
ஸ்டாலின் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தால் திமுக அவ்வளவு தான்: ரங்கராஜ் பாண்டே
தமிழக அரசியல் களத்தில் மூத்த பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டேவின் கருத்துக்கள் எப்போதும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக கருதப்படுகின்றன. சமீபத்திய அரசியல் சூழலில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து ரங்கராஜ் பாண்டே வெளியிட்ட கருத்துக்கள் பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளன.
10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு: மாணவர்கள் அறிவது எப்படி?
தமிழகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன. தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் பள்ளி மாணவர்கள் எழுதிய இந்த தேர்வின் முடிவுகளை, இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தேர்வுத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுகிறது. மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்ள தேர்வுத்துறை விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.
இதுதாண்டா தவெக ஆட்சி.. சென்னை போலீஸின் அதிரடி 'ஆபரேஷன் கிளீன்': ஒரே இரவில் 34 ரவுடிகள் கைது!
சென்னையில் குற்றச்செயல்களை முற்றிலும் ஒழிக்கவும், சமூக விரோத சக்திகளை கட்டுப்படுத்தவும் சென்னை மாநகர காவல்துறை நள்ளிரவில் அதிரடியான 'ஸ்பெஷல் டிரைவ்' எனப்படும் 'ஆபரேஷன் கிளீன்' நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது. நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் மறைந்திருந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை குறிவைத்து திட்டமிடப்பட்ட இந்த சோதனை, ரவுடிகள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.