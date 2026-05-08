வெள்ளி, 8 மே 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : வெள்ளி, 8 மே 2026 (10:48 IST)

பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்.. ஈரோடு முதலிடம்.. வேலூர் கடைசி இடம்..! வழக்கம்போல் மாணவிகள் தேர்ச்சி அதிகம்..!

தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
கல்வித்துறையில் எப்போதும் முன்னோடியாக திகழும் தமிழ்நாடு, இந்த ஆண்டும் தனது தேர்ச்சி விகிதத்தில் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது. இந்த ஆண்டு ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 95.20% ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டுகளை (2022-ல் 93.76%, 2025-ல் 95.03%) விட கூடுதலாகும்.
 
தேர்வு எழுதிய மொத்தம் 7,91,654 மாணவர்களில், 7,53,694 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இதில் குறிப்பாக மாணவியரின் தேர்ச்சி விகிதம் 97.00% ஆகவும், மாணவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் 93.19% ஆகவும் உள்ளது. 
 
மாணவர்களை விட மாணவியர் 3.81% அதிகமாக தேர்ச்சி பெற்று, கல்வி பயணத்தில் தங்களின் ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்து நிலைநாட்டி வருகின்றனர். அரசு பள்ளிகளின் தேர்ச்சி விகிதமும் 92.16% என்ற திருப்திகரமான நிலையில் உள்ளது.
 
மாவட்ட வாரியான தேர்ச்சியில், ஈரோடு மாவட்டம் 98.87% தேர்ச்சி பெற்று முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. வேலூர் மாவட்டம் 85.92% தேர்ச்சி விகிதத்துடன் கடைசி இடத்தை பிடித்துள்ளது. தேர்வுக்கு வருகை புரியாதவர்களின் எண்ணிக்கை 7,874 ஆக குறைந்துள்ளது. 
 
இந்த சிறப்பான முடிவுகள் தமிழகத்தின் கல்வித்தரம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதைக் காட்டுகின்றன. தேர்ச்சி பெற்ற அனைத்து மாணவச் செல்வங்களுக்கும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
 
Edited by Siva

